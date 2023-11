Γκάρεθ Μπέιλ: Η οικογένεια, η σύζυγος και η καριέρα του

Ο πρώην σούπερ σταρ της Ρεάλ, Γκάρεθ Μπέιλ είναι ζευγάρι με την Έμα Ράις Τζόους εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η σύζυγος του Ουαλού πρώην ποδοσφαιριστή έχει απασχολήσει λίγες μόνο φορές τα μέσα και αυτό εξαιτίας του πατέρα της, ο οποίος χρειάστηκε να μπει στη φυλακή για οικονομική απάτη.

Αναλυτικά, το ζευγάρι, γνωρίστηκε σε νεαρή ηλικία, καθώς έμενε στην ίδια περιοχή στο Κάρντιφ της Ουαλίας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον. Οι δύο τους έβγαιναν αρκετά χρόνια πριν αρραβωνιαστούν το 2016. Ο τότε αρχηγός της Εθνικής Ουαλίας ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους μέσω ενός post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τρία χρόνια αργότερα, σε μία υπέροχη τελετή στη Μαγιόρκα. Ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του τέσσερα παιδιά, με τα οποία περνούν το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας τους.

Ο Bale, ξεκίνησε την καριέρα του το 2006-2007 στην Αγγλική ομάδα της Σαουθάμπτον με 7 συμμετοχές και 1 γκολ. Στην συνέχεια το 2007-2013 έκανε μια υπέροχη καριέρα και πήγε στην Τότεναμ με 146 συμμετοχές και 42 γκολ. Μετά από την αγγλική ομάδα, το 2013-2022 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης με 176 και 81 γκολ ένα πολύ καλό στατιστικό για τον Ουαλό ποδοσφαιριστή. Το 2020-2021 ξανά επέστρεψε στην παλία του ομάδα την Τότεναμ με 20 εμφανίσεις και 11 τέρματα και τέλος την καριέρα του την έκλεισε στην Λος Άντζελες στην Αμερική το 2022-2023 με 12 συμμετοχές και 2 γκολ. Τώρα ο 34χρονος ασχολείται με το γκολφ ο οποίος το αγαπάει.

Special feeling to spend Easter Sunday at Augusta! Congrats to Jon Rahm on the victory 👏🏼 @TheMasters pic.twitter.com/OiUYU7PM0K

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 11, 2023