Μπράντλεϊ Κούπερ – Ιρίνα Σάικ: Με στολές από το «Guardians of the Galaxy» για «Trick or Treat»

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η πρώην σύντροφός του, Ιρίνα Σάικ, πήγαν την 6χρονη κόρη τους, Λέα, για το λεγόμενο «φάρσα ή κέρασμα» στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Χάλογουιν. Το πρώην ζευγάρι φόρεσε ασορτί κοστούμια από το «Guardians of the Galaxy», καθώς ο ηθοποιός έχει χαρίσει τη φωνή του στον χαρακτήρα Rocket. Όσο για τη μικρή Λέα, η ίδια ντύθηκε σαν την Τέιλορ Σουίφτ με ένα λευκό μπλουζάκι που έγραφε «Ποια είναι η Τέιλορ Σουίφτ τέλος πάντων; Ιου», όπως αυτό που φόρεσε η ομώνυμη τραγουδίστρια στην σκηνή για την περιοδεία της «The Eras Tour».

Η κοινή έξοδος της οικογένειας δεν αποτελεί έκπληξη, αφού ο Κούπερ και η Σάικ – που χώρισαν το 2019 μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης – συχνά συνεργάζονται για τα γονεϊκά καθήκοντα και δείχνουν ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, αφού έκαναν διακοπές μαζί στην Ιταλία, πυροδότησαν φήμες επανασύνδεσης, οι οποίες τελικά δεν φάνηκαν να ευσταθούν. Ο Κούπερ βγαίνει πάντως με ένα άλλο μοντέλο τον τελευταίο καιρό, αφού φωτογραφήθηκε με την Τζίτζι Χαντίντ αρκετές φορές, σε δείπνα και εξόδους στη Νέα Υόρκη.

