Μοναστηράκι ΗΣΑΠ επεισόδια: Ακροδεξιοί έριχναν υγρό σε συρμό και φώναζαν «κάψτους, κάψτους»

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που έρχονται στο φως από τα επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι το βράδυ της Τετάρτης ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιεξουσιαστές, λίγη ώρα μετά τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, κρανοφόρος από την ομάδα των ακροδεξιών που βρισκόταν στην αποβάθρα του ΗΣΑΠ φαίνεται να πετάει κάποιο υγρό από μπιτόνι, με κάποιον άλλον να του φωνάζει «κάψ’ τους, κάψ’ τους».

Σε άλλο βίντεο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και από τις δύο ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια ακούγονται να ανταλλάσσουν βρισιές και χτυπήματα με καδρόνια, αυτοσχέδιες ασπίδες και άλλα αντικείμενα. Από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου προσήχθησαν συνολικά 60 άτομα, από τα οποία τα 13 συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, ενώ εις βάρος 21 ατόμων εφαρμόστηκε το μέτρο της διοικητικής απέλασης

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire.

