27χρονος Μοναστηράκι επεισόδια: Αυτός είναι ο 27χρονος που έριχνε με μπιτόνι στον συρμό

Γνωστός στις αρχές είναι ο ακροδεξιός που συνελήφθη χτες το βράδυ στο Μοναστηράκι, και ο οποίος κρατούσε μπιτόνι με υγρό το οποίο έριχνε στον συρμό του ΗΣΑΠ. (ΣΣ Τελικώς αποδείχθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας ότι το μπιτόνι είχε νερό και χρησιμοποιήθηκε μόνο σαν απειλή). Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, πρόκειται για ένα 27χρονο, ο οποίος το 2014 είχε συλληφθεί ξανά για κατοχή βεγγαλικών στο ΟΑΚΑ. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, εμφανίζεται ο 27χρονος κρανοφόρος από την ομάδα των ακροδεξιών που βρισκόταν στην αποβάθρα του ΗΣΑΠ, να πετάει υγρό από μπιτόνι και κάποιον άλλο να του φωνάζει “κάψτους, κάψτους”.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

— V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) November 1, 2023