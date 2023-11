Σάκκαρη: Η Μαρία αντιμετωπίζει την Πεγκούλα (3/11)

Η Μαρία Σάκκαρη λέει αντίο στα WTA Finals. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μετά τις ήττες από Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα, έμεινε εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης στον 10 όμιλο. Αύριο, αντιμετωπίζει στο Estadio Paradisus (Κανκούν) την Τζέσικα Πεγκούλα που είναι 5η στην παγκόσμια κατάταξη και 1η στον όμιλο που παίζει το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Η αναμέτρηση δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 00:00, θα μεταδοθεί από το Novasports.

Η Σάκκαρη έχει αγωνιστεί απέναντι στην Πεγκούλα εννέα φορές και έχει κερδίσει τις πέντε. Μέσα στο 2023 έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές για τα ημιτελικά σε Ντόχα, Ουάσιγκτον και Τόκιο, με την Ελληνίδα να έχει πάρει μία νίκη. Τέλος, στο τελευταίο της παιχνίδι η Σάκκαρη είχε χάσει από την Ριμπακίνα με 2-1 (6-0, 6-7 και 7-6) με τον τελευταίο πόντο να παίρνει άσσο.

Elena Rybakina holds off Sakkari 6-0, 6-7(4), 7-6(2) for her maiden WTA Finals win. #WTAFinals pic.twitter.com/HpPqapQWar

Στο άλλο παιχνίδι η Σαμπαλένκα που είναι η 1η στην παγκόσμια κατάταξη και βρίσκεται στην 2η θέση θα παίξει με την Ριμπάκινα που είναι στην 3η θέση ισοβάθμια με την Σαμπαλένκα με 1 βαθμό. Ποια θα πάρει την 2η θέση του ομίλου μαζί με την Πεγκούλα;

Handshake between Elena Rybakina and Aryna Sabalenka after a practice together #WTAFinals

📸: Jimmie48

