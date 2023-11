Σελίν Ντιόν σήμερα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση έπειτα από 3,5 χρόνια

Η Σελίν Ντιόν έκανε μια εμφάνιση τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στο Λας Βέγκας. Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε δημόσια έπειτα από 3,5 χρόνια, εν μέσω της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δυσκίνητου ανθρώπου, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα χόκεϊ στην T-Mobile Arena μεταξύ των Vegas Golden Knights και της ομάδας της πατρίδας της, των Montreal Canadiens. Παρ’ όλο που η ομάδα της έχασε, όλοι είχαν καλή διάθεση στα αποδυτήρια μετά το πέρας του αγώνα, καθώς η Ντιόν συζητούσε με την ομάδα και έδειχνε πολύ ευδιάθετη.

Celine Dion Makes First Appearance in 3 1/2 Years at Las Vegas Hockey Game | Click to read more 👇 https://t.co/v7PaTQlsq8

— TMZ (@TMZ) November 1, 2023