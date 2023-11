Νεκροί επτά όμηροι της Χαμάς στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Στην ανακοίνωση ότι επτά όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς είναι νεκροί προχώρησε η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης, Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για επτά πολίτες ενώ προσδιορίζεται ότι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια. Σημειώνεται ότι οι τρεις από τους επτά ήταν κάτοχοι ξένων διαβατηρίων. Από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την συντονισμένη επίθεσή της στο Ισραήλ, υπολογίζεται από τις ισραηλινές αρχές ότι έχουν απαχθεί 239 Ισραηλινοί. Συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθερες τέσσερις γυναίκες, ενώ μία Ισραηλινή στρατιώτης που είχε πιαστεί αιχμάλωτη ανακοινώθηκε ότι διασώθηκε κατά τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πρώτες που απελευθερώθηκαν ήταν δύο Αμερικανίδες, η 48χρονη Τζούντιθ Ράναν και η 18χρονη κόρη της Νάταλι Ράναν. Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από διαμεσολάβηση του Κατάρ ενώ έγινε γνωστό ότι αφέθηκαν λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος. Λίγες μέρες αργότερα, αφέθηκαν ελεύθερες δύο ηλικιωμένες Ισραηλινές. Μία 79χρονη και μία 85χρονη, οι μαρτυρίες των οποίων για τα μέρη όπου κρατήθηκαν και τον τρόπο που τους συμπεριφέρθηκαν είχαν συγκλονίσει ενώ θεωρήθηκαν και ιδιαίτερης χρησιμότητας.

Τέλος, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την διάσωση μιας 19χρονης δεκανέα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η γυναίκα που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είναι η πρώτη που διασώθηκε από την έναρξη του πολέμου. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου την καλωσόρισε στο σπίτι της, λέγοντας ότι το “κατόρθωμα” των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ “αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους”.

