Νταγκεστάν αεροδρόμιο: «Πυροβολήστε στο κεφάλι!» η εντολή Καντίροφ για όσους προκαλούν αντισημιτικά επεισόδια

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, διέταξε την αστυνομία της χώρας του να πυροβολεί διαδηλωτές που μπορεί να αποπειραθούν να εκδηλώσουν αντισημιτικές επιθέσεις, όπως αυτή που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Καντίροφ μίλησε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «Ria Novosti» λέγοντας ότι όποιος λάβει μέρος στις ταραχές θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κάποιος δείξει αντίσταση στην αποχώρηση από ένα μέρος όπου πραγματοποιείται παράνομη διαδήλωση, η αστυνομία μπορεί να ρίξει προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα. «Μετά από αυτό, αν το άτομο εξακολουθεί να παραβιάζει το νόμο, ρίξτε την τέταρτη σφαίρα στο κεφάλι! Δεν θα το ξανακάνει. Αυτή είναι η διαταγή μου», δήλωσε ο Καντίροφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι ασφαλείας συζήτησαν χθες, Δευτέρα, την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξωτερικής παρέμβασης μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν την Κυριακή στο Νταγκεστάν με στόχο επιβάτες αεροσκάφους που είχε φθάσει εκεί από το Ισραήλ, ανέφερε το Κρεμλίνο. Σε δήλωση κατά την έναρξη της χθεσινής συνάντησης μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, της κυβέρνησης και των επικεφαλής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση και τη Ουκρανία ότι υποκινούν την αναταραχή μέσα στη Ρωσία αφού ταραχοποιοί της κυρίως μουσουλμανικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισέβαλαν σε ένα αεροδρόμιο για να “πιάσουν” Ισραηλινούς επιβάτες μιας πτήσης από το Τελ Αβίβ.

When word spread that a plane from Tel Aviv was landing in Dagestan, Russia, a mob stormed the airport in what can only be described as a modern-day pogrom. pic.twitter.com/1G6phfdraz

Κατηγόρησε επίσης τη Δύση και την κυβερνώσα ελίτ στις ΗΠΑ ότι είναι υπεύθυνες για την κρίση στη Μέση Ανατολή και είπε πως η Ρωσία πολεμά τις ίδιες σκιώδεις δυνάμεις στα πεδία μάχης στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως κατά τη χθεσινή σύσκεψη συζητήθηκαν η “ενίσχυση των μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ίδια εξωτερική παρέμβαση, περιλαμβανομένων εξωτερικών χειραγωγήσεων πληροφοριών, που μπορεί να προκαλέσει επεισόδιο στη χώρα μας, εκμεταλλευόμενη το θέμα των ίδιων γεγονότων στη Μέση Ανατολή”. Το Κίεβο αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε ανάμιξη στα γεγονότα στη Μαχατσκαλά, τα οποία, όπως είπε ο Πεσκόφ, αναλύει η Μόσχα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μιας επανάληψης.

More Footage from the Anti-Israeli Riots yesterday at Makhachkala International Airport in the Dagestan Region of Russia has been Released with this showing the Initial Helicopter Raid by Russian National Guard Troops and Security Forces on the Tarmac at the Airport; Rubber… pic.twitter.com/eBpyHCxtHf

— OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2023