Αντετοκούνμπο: Ντύθηκε σούπερ ήρωας στη συνέντευξη Τύπου

Οι Μπακς επέστεψαν στις νίκες κόντρα στο Μαϊάμι για το NBA μετά το τελευταίο παιχνίδι που έληξε υπέρ τους 122-114, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και καθάρισε το χάλι για την ομάδα του.

Ο Έλληνας σταρ είχε 33 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής, με 11/18 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές. Ήταν ο κορυφαίος στο παρκέ για άλλη μια φορά και εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο, με αποτέλεσμα οι Μπακς να βρίσκονται στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Πάντως ο ηγέτης του Μιλγουόκι έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου, αφού επέλεξε να ντυθεί ένας από τους ήρωες της Mravel, ο Χαλκ για την ακρίβεια, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης άλλαζε τη φωνή του, μιμούμενος τον γνωστό πράσινο ήρωα, γιορτάζοντας έτσι το Halloween. Έχει κέφια ο Γιάννης στο ξεκίνημα της σεζόν με τα “ελάφια” και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

