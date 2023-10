Μάθιου Πέρι θάνατος: Η εγκατάλειψη από τον πατέρα του , η κορυφή και οι “δαίμονες”

Με τις εμβληματικές ατάκες του και τον κωμικό του χαρακτήρα, ο Μάθιου Πέρι χάρισε στα Φιλαράκια μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 54 ετών, θαυμαστές από όλο τον κόσμο αναπολούν τις καλύτερες στιγμές του σε μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

1. Season One – The One with the Blackout

Από την πρώτη του εμφάνιση στην επιτυχημένη κωμική σειρά, ο Πέρι καθιέρωσε τους τρόπους και τις ατάκες που θα γίνονταν σήμα κατατεθέν του Τσάντλερ Μπινγκ. Με την αδέξια γοητεία του να είναι εμφανής βρίσκεται παγιδευμένος μετά από μια διακοπή ρεύματος σε ένα ATM με μια πανέμορφη γυναίκα, που δεν είναι άλλη από το μοντέλο της Victoria’s Secret Jill Goodacre. Όταν η Jill του προσφέρει μια τσίχλα, ο Πέρι την φτύνει κατά λάθος και προσπαθεί να κρύψει το γεγονός. Τότε παίρνει μια άλλη τσίχλα, αρχίζει να την μασάει και συνειδητοποιεί ότι είναι αλλουνού. Αρχίζει να πνίγεται. Ο ίδιος ο Πέρι λέει για τη σκηνή: «Αν η Jill Goodacre σου προσφέρει τσίχλα, να τη δεχτείς. Αν σου προσφέρει κατακρεουργημένο κουφάρι ζώου, το παίρνεις». Το επεισόδιο αυτό ήταν από τα αγαπημένα του Πέρι.

2. Season Two – The One with the Super Bowl: Part Two

Καθώς η σειρά γινόταν ολοένα και πιο δημοφιλής, προσέλκυε διάσημους ηθοοποιούς. Αλλά για άλλη μια φορά ο Perry απέδειξε τις υποκριτικές του ικανότητες, καθώς έπαιξε με την Τζούλια Ρόμπερτς. Στο επεισόδιο η Ρόμπερτς υποδύθηκε την περιφρονημένη συμμαθήτρια του Τσάντλερ, που πήρε εκδίκηση για το μη κολακευτικό παρατσούκλι που της είχε δώσει στο σχολείο.

3. Season Three – The One with the Hypnosis Tape

Ο Τσάντλερ είχε τα ελαττώματά του, αλλά σε αυτό το επεισόδιο ο πρωταγωνιστής προσπαθεί απεγνωσμένα να κόψει τη συνήθεια του καπνίσματος. Επιστρατεύει μια κασέτα που θα τον κοιμίσει, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι είναι σχεδιασμένη για γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αρχίζει να απορροφά όλο και περισσότερα από τα μηνύματα, ώσπου γίνεται μια «δυνατή και γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα».

Τα αποτελέσματα περνούν στην… άγρυπνη ζωή του και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

4. Season Four – The One with all the Rugby

Μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του Πέρι διαδραματίζονται απέναντι από τη Maggie Wheeler, την ηθοποιό που υποδύεται την ενοχλητική πρώην φίλη του, Janice. Σε αυτό το επεισόδιο ο Τσάντλερ προσπαθεί να σκεφτεί ένα ψέμα για να της εξηγήσει γιατί δεν μπορούν να είναι μαζί. Της λέει ότι μετακομίζει στην Υεμένη. Η Janice που τον πιστεύει τον βοηθάει να πακετάρει. Φτάνει στο αεροδρόμιο έχοντας αγοράσει εισιτήριο και προσποιούμενος επιβιβάζεται σε πτήση. Η χαζοχαρούμενη Janice δεν καταλαβαίνει τον παραλογισμό…

5.Season Five – The One with the Cop

Ένας καναπές. Μια σκάλα. Πέντε λεπτά τρελού γέλιου. Η εμβληματική σκηνή όπου ο Πέρι μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του David Schwimmer και Jennifer Aniston στους ρόλους τους ως Ross και Rachel προσπαθούν να μετακινήσουν έναν καναπέ σε μια σκάλα, έχει γίνει μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σειράς. Ενώ οι περισσότεροι θυμούνται τις ανόητες φωνές του Ross “Pivot, pivot, pivot” πολλοί ξεχνούν την ξεκαρδιστική στιγμή που ο Chandler καθηλώνεται κάτω από το τεράστιο βάρος του επίπλου και ξεσπά, φωνάζοντας: «Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε».

6. Season Six – The One with the Last Night

Ενώ η πρόταση γάμου μεταξύ της Μόνικα και του Τσάντλερ είναι το αγαπημένο θέμα των θαυμαστών, η νύχτα πριν από τη μετακόμιση του ζευγαριού προσφέρει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σεζόν. Ανησυχώντας για τα οικονομικά του καλύτερού του φίλου Joey, ο Τσάντλερ επινοεί το φανταστικό παιχνίδι Cups για να του δώσει χρήματα. Καταλήγει να «χάσει» 1.500 δολάρια από τον Τζόι -ο οποίος με τη σειρά του χάνει τα μετρητά από τον Ρος, όταν παίζουν το παιχνίδι. Το επεισόδιο δεν αναδεικνύει μόνο τις κωμικές ικανότητες του Πέρι, αλλά και τη γλυκιά δυναμική μεταξύ αυτού και του καλύτερου φίλου του στην οθόνη, του Joey Tribbiani.

7. Season 7 -The One With Phoebe’s Cookies

Μεγάλο μέρος του χιούμορ του Τσάντλερ συνδέεται με την αμηχανία, την οποία ο Πέρι καταφέρνει να προσδώσει στον χαρακτήρα του. Και δεν υπάρχει πιο αμήχανη κατάσταση από το να κάθεσαι κατά λάθος στην αγκαλιά των πεθερικών σου ολόγυμνος. Μετά από ένα παιχνίδι ρακέτας με τον πατέρα της Μόνικα, τον Τζακ, τον οποίο υποδύεται ο Έλιοτ Γκουλντ, οι δυο τους αποφασίζουν να πάνε για μια επίσκεψη στο χαμάμ μετά τον αγώνα.

Ωστόσο, η ζέστη κάνει τα γυαλιά του Τσάντλερ να θολώνουν και τον ωθεί να τα βγάλει. Στη συνέχεια σκοντάφτει στην αγκαλιά του Τζακ μέσα στη σύγχυση, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό και ταπεινωτικό.

8. Season 8 – The One where Chandler takes a Bath

Ενώ ο Τσάντλερ Μπινγκ έρχεται συχνά σε επαφή με τη θηλυκή του πλευρά, δεν είναι πάντα σε θέση να το παραδεχτεί. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, όταν θέλει να κάνει αφρόλουτρα στην μπανιέρα, νιώθει την ανάγκη να το κρύψει. Αλλά αυτό δεν κρατάει πολύ και σύντομα όλο το καστ των Friends τον πιάνει να απολαμβάνει το μπάνιο του με κεριά και αφρόλουτρο. Το επεισόδιο περιλαμβάνει επίσης τη συγκινητική στιγμή, όπου ο Ρος και η Ρέιτσελ αποκαλύπτουν ότι περιμένουν κορίτσι.

9. Season 9 – The One With the Mugging

Ο Τσάντλερ, απελπισμένος, αναζητά αλλαγή καριέρας και πιάνει δουλειά άσκησης σε μια διαφημιστική εταιρεία, αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι είναι από τους πιο μεγάλους καθώς οι συνάδελφοί του είναι νεότεροι. Ωστόσο, καταφέρνει να χρησιμοποιήσει το πνεύμα που τον χαρακτηρίζει για να ξεπεράσει το ηλικιακό χάσμα και σε ένα από τα φανταχτερά παπούτσια της εταιρείας προσθέτει πατίνια.

Όταν ο Τζόι προσφέρει 500 δολάρια για τα παπούτσια, συνειδητοποιεί ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του στην αγορά. Ο Πέρι αποκάλυψε κάποτε την τεράστια πίεση που ένιωθε για να γελάσει. «’Ένιωθα ότι θα πέθαινα αν το ζωντανό κοινό δεν γελούσε» παραδέχτηκε στην εκπομπή επανένωσης το 2021. «Και ίδρωνα και πάθαινα σπασμούς. Ένιωθα έτσι κάθε βράδυ».

Season 10 – The One With Ross’s Grant

Η φιλία μεταξύ του Τσάντλερ και του Τζόι του Matt LeBlanc είναι από τις πιο γοητευτικές της σειράς. Όταν όμως ο Τσάντλερ λέει ψέματα ότι παρακολούθησε τη διαφήμιση του φίλου του για ένα ιαπωνικό ανδρικό κραγιόν, τιμωρείται, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό. Ο Τζόι τον αναγκάζει να φορέσει το προϊόν, που ονομάζεται Ichiban, και να αποκαλεί τον εαυτό του «όμορφο κοριτσάκι». Το επεισόδιο είναι από τα πιο αγαπημένα και εμφανίζεται τακτικά σε λίστες με τα δέκα καλύτερα.

Μάθιου Πέρι: Άγνωστη ακόμα η αιτία θανάτου του «Τσάντλερ» – Το μυστήριο με τα φάρμακα που βρέθηκαν σπίτι του

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες δημοσίευσε την Κυριακή την πρώτη του αναφορά για τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 54 ετών. Ο Πέρι στις 28 Οκτωβρίου βρέθηκε να μην ανταποκρίνεται μέσα σε ένα υδρομασάζ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες γύρω στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), είπαν πηγές επιβολής του νόμου στους Los Angeles Times.

Την Κυριακή, η ιατροδικαστική υπηρεσία ενημέρωσε διαδικτυακά το αρχείο της, λέγοντας ότι η αιτία θανάτου είχε «αναβληθεί». Αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία, αλλά ο εξεταστής χρειάζεται περισσότερο χρόνο και πρόσθετη έρευνα για τον θάνατο, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η αιτία θανάτου της οποία είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιανουάριο και μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις ο γιατρός αξιολόγησε ξανά την περίπτωση και προσδιόρισε την αιτία θανάτου.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε επίσης ως αιτία θανάτου «άλλες σημαντικές καταστάσεις». Ο τόπος θανάτου του Πέρι αναφέρθηκε ως η κατοικία του. Η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή. Σύμφωνα με το People στα αποτελέσματα της αυτοψίας του Πέρι εκκρεμεί η τοξικολογική έκθεση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Στο σπίτι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, αλλά πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα

Πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα βρέθηκαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι, δήλωσαν πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου στο TMZ Sunday. «Δεν υπήρχαν ναρκωτικά η παράνομα φάρμακα στις εγκαταστάσεις, αλλά πολλά φάρμακα με ιατρική συνταγή. Οι αρχές βρήκαν αντικαταθλιπτικά, φάρμακα κατά του άγχους και ένα φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στο σπίτι», ανέφερε το αμερικανικό μέσο. Η ΧΑΠ, αναφέρεται στις ασθένειες που προκαλούν απόφραξη της ροής του αέρα και προβλήματα που σχετίζονται με την αναπνοή, σύμφωνα με το CDC. Η ασθένεια προκαλείται συχνά από το κάπνισμα και μπορεί να προκαλέσει εμφύσημα ή χρόνια βρογχίτιδα. Ο Πέρι παραδέχτηκε στο παρελθόν ότι ήταν καπνιστής σε όλη του τη ζωή.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός το Σάββατο, στο τζακούζι που έχει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι του στις 4:07 μ.μ.(τοπική ώρα), αφού έλαβαν κλήση 911.

Αστυνομικοί από το τμήμα του Λος Άντζελες που βρέθηκαν στο σπίτι του στο Pacific Palisades έκαναν έρευνα για ναρκωτικές ουσίες, όμως δεν βρέθηκε τίποτα μέχρι στιγμής. Το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι ο ηθοποιός να υπέστη καρδιακή προσβολή και να πνίγηκε μέσα στο τζακούζι του. Η αστυνομία θα συνεχίσει να ερευνά τον θάνατο του ηθοποιού.

Η εγκατάλειψη από τον πατέρα του και η κορυφή στο Χόλιγουντ

Βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της καριέρας του, απολαμβάνοντας πρωτιές μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Φιλαράκια», όμως ο ίδιος ήταν βυθισμένος σε εμμονές και εθισμούς. Ο ίδιος, βίωσε με σκληρό τρόπο τον χωρισμό των γονιών του και έδρασε καταλυτικά στη ψυχοσύνθεση του η απόμακρη σχέση με τον πατέρα του. Είχε περιγράψει μάλιστα, ότι ως παιδί, έβλεπε τον πατέρα του μόνο μέσω τηλεόρασης για αρκετά χρόνια.

Κάτι που όπως φάνηκε του στοίχισε μετέπειτα. Οι γονείς του, έφτιαξαν ξανά τη ζωή τους επιλέγοντας νέους συντρόφους στη ζωή τους. Παρότι είχε άριστες σχέσεις με τον πατριό του, το πατρικό κενό συνέχιζε να είναι έντονο. Λίγα χρόνια αργότερα, ως έφηβος θα ζήσει με τον πατέρα του όμως και πάλι, οι πληγές του δεν θεραπεύονται. Ο φόβος εγκατάλειψης τον επηρέασε και στις μετέπειτα σχέσεις του. Το ειδύλλιο με την Τζούλια Ρόμπερτς έληξε πρόωρα με τον ίδιο να τη χωρίζει, επειδή φοβόταν ότι θα τον εγκαταλείψει. Κάτι που μετά από χρόνια θα μετάνιωνε διαρκώς.

Γλίτωσε οριακά τον θάνατο δύο φορές – Για δύο εβδομάδες ήταν σε κώμα

Ο Πέρι είχε ήδη περιγράψει λεπτομερώς για τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ στην αυτοβιογραφία του Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο. Το 2019, γλίτωσε οριακά τον θάνατο μετά από διάρρηξη του παχέος εντέρου του λόγω υπερβολικής χρήσης οπιοειδών. Περιέγραψε τη στιγμή που οι δικοί του άνθρωποι τον πήγαν στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου οι γιατροί είχαν πει ότι εκείνη τη νύχτα του έδιναν ποσοστό επιβίωσης μόλις 2%.

Για δύο εβδομάδες ήταν σε κώμα και όταν συνήλθε ανακάλυψε ότι του είχε τοποθετηθεί σάκος κολοστομίας που έπρεπε να έχει πάνω του για τους επόμενους εννέα μήνες. Μόλις δύο χρόνια μετά έφτασε ξανά κοντά στον θάνατο όπου βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ελβετία. Οι γιατροί του χορήγησαν ένα ηρεμιστικό το οποίο αλληλοεπίδρασε με τα οπιοειδή στον κατεστραμμένο οργανισμό του με αποτέλεσμα να σταματήσει να χτυπά η καρδιά του.

Κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά κατά τη διάρκεια της ανάνηψης έσπασαν οκτώ πλευρά. Ο ηθοποιός όταν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα μοιράστηκε με το κοινό τι συνέβη και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έναν σπουδαίο ρόλο στην ταινία του 2021, «Don’t Look Up», όπου θα είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο πλατό μαζί με τη Μέριλ Στριπ και άλλους διάσημους ηθοποιούς.

Σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του για 5 λεπτά

«Έκανα τεχνητή αναπνοή και ο τύπος που μου έσωσε τη ζωή έσπασε οκτώ πλευρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να με κρατήσει στη ζωή», είχε πει ο Μάθιου Πέρι σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Έκανα μια επέμβαση επειδή είχα πόνο στο στομάχι μου και μου έδωσαν προποφόλη. Η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει για πέντε λεπτά», είχε πει ο Πέρι αναφερόμενος στο αναισθητικό που χρησιμοποιήθηκε για να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση.

«Δηλαδή ήσουν νεκρός για πέντε λεπτά;» τον ρώτησε ο Κόλμπερτ.

«Λοιπόν, όχι, δεν ήμουν νεκρός, αλλά η καρδιά μου σταμάτησε για πέντε λεπτά», απάντησε ο τηλεοπτικός Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια».

«Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό και την ευθεία γραμμή;», ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Δεν ξέρω», παραδέχτηκε ο Πέρι.

«Δεν ήθελαν να σου πουν γιατί δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο», απάντησε ο παρουσιαστής.

Ο Πέρι είπε ότι ξύπνησε σε άλλο νοσοκομείο από αυτό που εισήχθη 10 ώρες αργότερα.

«Έπρεπε να εγκαταλείψω τη μεγαλύτερη ταινία που είχα πάρει ποτέ. Είχα τέσσερις σκηνές με τη Μέριλ Στριπ», είπε ο Πέρι.

Ο ρόλος του στα Φιλαράκια

Οι δύο εμπειρίες που είχε φτάνοντας μια ανάσα από τον τον θάνατο απείχαν πολύ από το ρόλο του ως ο εξυπνάκιας και αθεράπευτα ρομαντικός Τσάντλερ Μπινγκ στα Φιλαράκια. Ο ρόλος αυτός του απέφερε τελικά περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο, καθιστώντας τον έναν από τους καλύτερα αμειβόμενους ηθοποιούς στον κόσμο.

Instead of thinking about how Matthew Perry passed away alone, let’s think of it like this scene, with Chandler Bing’s iconic last line of Friends. He was happy & he’d had some time for coffee and a catch up with his friends before he had to leave them#friends #matthewperry pic.twitter.com/IkWtEit1lA — (@KatieMcElhoney) October 29, 2023

Για να καταφέρει όμως να μείνει νηφάλιος από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ χρειάστηκε να ξοδέψει περί τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Έκανε περίπου 6.000 επισκέψεις στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, μπήκε 15 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης και υποβλήθηκε σε 12 χειρουργικές επεμβάσεις για να σώσει τη ζωή του.

Του έπεσαν τα δόντια

Κάποια στιγμή, τα ούλα του είχαν υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά από τις καταχρήσεις που έκανε, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μπροστινά του δόντια καθώς δάγκωσε ένα τοστ με φυστικοβούτυρο. Μάζεψε τα δόντια του, τα έβαλε σε μια πλαστική σακούλα και τα πήγε στον οδοντίατρο.

Επέμενε ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε στο πλατό των Friends μαστουρωμένος ή μεθυσμένος, αλλά παραδέχτηκε ότι από τη φυσική του εμφάνιση στην οθόνη καταλάβαινε κάποιος τι ουσίες χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή.

could this be more heartbreaking???

we love you, chandler bing. Matthew Perry | #MatthewPerry pic.twitter.com/BvAuWz2fqO — Jessandra (@iamjessandra) October 29, 2023

Όταν λιποθύμησε

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, η οποία προβάλλονταν από το 1994 έως το 2004, το βάρος του Perry κυμαινόταν από 58 έως 102 κιλά. Αν ήταν αδύνατος, αυτό οφειλόταν στα παυσίπονα. Αν είχε παραπάνω κιλά, ήταν από το ποτό ενώ υπήρχαν πολλές φορές που εμφανιζόταν στα γυρίσματα μεθυσμένος.

Μια φορά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην εμβληματική καφετέρια Central Perk, λιποθύμησε στον περίφημο πορτοκαλί καναπέ και ο συμπρωταγωνιστής του Ματ Λε Μπλανκ, που υποδυόταν τον Τζόι, χρειάστηκε να τον σπρώξει για να ξυπνήσει και να πει την ατάκα του.

Σε μια άλλη περίπτωση, η Τζένιφερ Άνιστον πήγε στο τροχόσπιτό του και τον κατηγόρησε για το ποτό, λέγοντάς του με κομψό τρόπο ότι «όλοι το μυρίζουμε».

Yes Matty, you will be missed. On days we open Netflix to watch “something else” and still end up watching friends, On days we have a bad day and need a friend, On days we just want to turn back the clock ‘cause we are feeling old RIP #MatthewPerrypic.twitter.com/WYOC0gi6Yh — Ajinkya (@ajinkya_299) October 29, 2023

Άρχισε να πίνει από τα 14 του

Ο Μάθιου Πέρι ξεκίνησε να πίνει από τα 14 του χρόνια. Η αρχή έγινε με μπίρα και φτηνό κρασί και από το πάρτι των 21ων γενεθλίων του είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι είχε ξεφύγει από τον έλεγχο. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το παιδικό του όνειρο που ήταν να γίνει ηθοποιός. Εμφανίστηκε σε διάφορα τηλεοπτικά σόου πριν περάσει με επιτυχία από οντισιόν για το Friends.

Το εξαμελές μόνιμο καστ της σειράς τα βρήκε από την αρχή, και η διαρκής φιλία τους εκτός κάμερας ήταν αναμφίβολα ένα μεγάλο χαρακτηριστικό της χημείας στο πλατό, αλλά ο Πέρι εξακολουθούσε να βρίσκει τα γυρίσματα εξαιρετικά εξοντωτικά. «Ένιωθα ότι θα πέθαινα αν το ζωντανό κοινό δεν γελούσε», είχε πει όταν η παρέα είχε ξαναβρεθεί το 2021. «Και ίδρωνα και έπαθα σπασμούς. Έτσι ένιωθα κάθε βράδυ».

Η τεράστια επιτυχία της σειράς είχε κάνει τους παπαράτσι εμμονικούς με τους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν βοήθησε καθόλου τον Πέρι ο οποίος είχε εθιστεί με το ισχυρό παυσίπονο Vicodin το οποίο άρχισε να παίρνει μετά από ένα ατύχημα που είχε λίγο μετά την ένταξή του στα Φιλαράκια.

Hearing the news about Matthew Perry passing away is tough and knowing that we will never see them together again is equally hard. Rest in Peace. #MatthewPerry pic.twitter.com/x32yksZyq5 — Kypershot (@Kypershot) October 29, 2023

55 δισκία την ημέρα

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι οκτώ δισκία, αλλά, μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν του Friends, έπαιρνε περίπου 55 την ημέρα. Η αναζήτηση περισσότερων χαπιών έγινε για εκείνον «δουλειά πλήρους απασχόλησης: τηλεφωνήματα, επισκέψεις σε γιατρούς, προσποίηση ημικρανιών, εύρεση απατεώνων νοσοκόμων που θα μου έδιναν ό,τι χρειαζόμουν. Είναι εξαντλητικό, αλλά πρέπει να το κάνεις, αλλιώς αρρωσταίνεις πολύ. Δεν το έκανα για να νιώσω φτιαγμένος ή για να νιώσω καλά. Σίγουρα δεν διασκέδαζα. Ήθελα απλώς να κάτσω στον καναπέ μου, να πάρω πέντε Vicodin και να δω μια ταινία. Αυτός ήταν ο παράδεισος για μένα. Τώρα πια δεν είναι», είχε πει σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Ο εθισμός ξυπνάει πριν από σένα και σε θέλει μόνο σου», είχε πει για τους εθισμούς του ο Μάθιου Πέρι

Ο Πέρι αποκάλυψε επίσης ότι πήγαινε σε «ανοιχτά πάρτι» που διοργάνωναν οι Αμερικανοί κτηματομεσίτες για να παρουσιάσουν ένα ακίνητο, μόνο και μόνο για να μπορέσει να κλέψει χάπια από τα ντουλάπια με τα φάρμακα. Το 1995, μια πρώην κοπέλα του με την οποία διατηρούσε ακόμα φιλικές σχέσεις επέμενε να δει έναν γιατρό για τους εθισμούς του. Αυτό οδήγησε στον πρώτο από τους πολλούς σταθμούς αποτοξίνωσης. Αλλά ακόμη και όταν έφυγε, ήξερε ότι θα έπινε ξανά – κράτησε μόνο εννέα εβδομάδες πριν ξαναπιάσει το μπουκάλι.

«Ο εθισμός ξυπνάει πριν από σένα», είπε, «και σε θέλει μόνο σου. Μόλις σηκώσεις το χέρι σου και πεις: “Έχω πρόβλημα”, το αλκοόλ χλευάζει: “Θα πεις κάτι γι’ αυτό; Ωραία, θα φύγω για λίγο. Αλλά θα επιστρέψω”. Ποτέ δεν φεύγει για πάντα». Ο Πέρι απέδωσε την επιβίωσή του, εν μέρει, στην υποστήριξη που είχε από τους αχώριστους συμπρωταγωνιστές του στα Φιλαράκια, περιγράφοντας πώς έτρωγαν κάθε γεύμα μαζί και έπαιζαν πόκερ ανάμεσα στις σκηνές.

«Έδειχναν κατανόηση και υπομονή», είχε σε συνέντευξή του στο περιοδικό People την περασμένη εβδομάδα.

”Δεν ήξερα πώς να σταματήσω”

«Είναι σαν τους πιγκουίνους. Όταν ένας είναι άρρωστος, οι άλλοι πιγκουίνοι τον περικυκλώνουν και τον στηρίζουν μέχρι αυτός ο πιγκουίνος να μπορέσει να περπατήσει μόνος του. Αυτό έκαναν και για μένα». Μεταξύ των γυρισμάτων, ανέβαινε στο ποδήλατο γυμναστικής που είχε εγκατασταθεί στα παρασκήνια κατόπιν αιτήματος των Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ και έκανε ποδήλατο με μανία, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει το μεθυσμένο μυαλό του. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους εθισμούς του.

«Δεν ήξερα πώς να σταματήσω. Αν ερχόταν η αστυνομία στο σπίτι μου και μου έλεγε: ”Αν πιεις απόψε, θα σε πάμε φυλακή”, θα άρχιζα να τα μαζεύω. Δεν θα μπορούσα να σταματήσω γιατί η ασθένεια και ο εθισμός είναι προοδευτικός. Οπότε γίνεται όλο και χειρότερη όσο μεγαλώνεις». Είπε επίσης ότι έκανε τακτικά εμετό, κρατώντας δύο πετσέτες δίπλα στην τουαλέτα, τη μία για να σκουπίζει τον εμετό και την άλλη «για να σκουπίζει τα δάκρυα».

Το όριο στην ηρωίνη και ο «σύντροφος νηφαλιότητας»

Ο Πέρι εξήγησε ότι πάντα έβαζε όριο στη λήψη ηρωίνης, ειδικά μετά τον θάνατο του αγαπημένου του συμπρωταγωνιστή Κρις Φάρλεϊ που πέθανε από υπερβολική δόση σε ηλικία 33 ετών το 1997. Τα προβλήματά του με τις ουσίες έγιναν τόσο σοβαρά που τελικά χρειάστηκε να έχει έναν «σύντροφο νηφαλιότητας» – ένα άτομο που βοηθά τους εθισμένους στην ανάρρωσή τους και να τον συνοδεύει στο πλατό των Friends.

«Όλοι με ρωτούσαν αν ήμουν καλά, αλλά κανείς δεν ήθελε να σταματήσει τη σειρά, επειδή ήταν τόσο κερδοφόρα. Η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν και ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου. Ήμουν τόσο κοντά στο να καταστρέψω ένα υπέροχο πράγμα». Βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση όταν γύρισε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σκηνές των Friends – τον γάμο του Τσάντλερ με τη Μόνικα, που προβλήθηκε το 2001.

O γάμος του Τσάντλερ και της Μόνικα ήταν μια στιγμή που το τηλεοπτικό κοινό περίμενε πώς και πώς

Περιγράφοντάς την ως την πιο εμβληματική στιγμή στην σειρά, αποκάλυψε ότι μετά το τέλος των γυρισμάτων για εκείνη την ημέρα, τον πήρε ο «νηφάλιος σύντροφος» με ένα φορτηγάκι και τον οδήγησε πίσω στο κέντρο αποτοξίνωσης όπου έμενε τότε. Δύο χρόνια αργότερα, συμπρωταγωνίστησε στην ρομαντική κομεντί Serving Sara με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, ενώ έκανε χρήση μεθαδόνης (το υποκατάστατο της ηρωίνης που χρησιμοποιείται επίσης για τον απεξάρτηση από το Vicodin), μαζί με το αγχολυτικό φάρμακο Xanax και κοκαΐνη, τα οποία κατέβαζε με 500ml βότκα την ημέρα. Εμφανίστηκε για να γυρίσει μια σκηνή, όπου του είπαν ότι η σκηνή είχε γυριστεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Αποτυχία

Η παραγωγή έκλεισε, ενώ ο ίδιος πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης, και λόγω αθέτησης του συμβολαίου του χρεώθηκε περίπου μισό εκατομμύριο λίρες από τους παραγωγούς. Η ταινία απέτυχε. Αν και είχε διάφορους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους από την τελευταία σεζόν του Friends που προβλήθηκε τον Μάιο του 2004, ο ρόλος του ως Τσάντλερ Μπινγκ είναι αυτός με τον οποίο θα τον ταυτίζουν πάντα – ίσως επειδή είχαν τόσα πολλά κοινά.

«Ήμουν ο Τσάντλερ», έγραψε, εξηγώντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πιο διάσημος χαρακτήρας του χρησιμοποιούν το χιούμορ για να αντισταθμίσουν τις ανασφάλειές τους, ενώ μοιράζονται επίσης τα άγχη για τις σχέσεις και την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Η διαφορά, όπως τόνισαν οι LA Times, είναι ότι ο Τσάντλερ βρίσκει την ευτυχία, παντρεύεται τη Μόνικα και υιοθετεί τα δίδυμα. Ο Πέρι, αντίθετα, περιέγραψε πόσο βαθιά μετάνιωσε για το πώς οι καταχρήσεις του κατέστρεψαν την προσωπική ζωή.

Η Molly Hurwitz ήταν η τελευταία σύντροφος του Μάθιου Πέρι. Η σχέση τους κόντεψε να φτάσει μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας αλλά το ζευγάρι μετά από δύο χρόνια χώρισε το 2002.

Molly Hurwitz

Μετά από σύντομα ειδύλλια με ηθοποιούς όπως η Neve Campbell, η Heather Graham και η Yasmine Bleeth, φάνηκε ότι είχε βρει επιτέλους την ευτυχία όταν, τον Νοέμβριο του 2020, έκανε πρόταση γάμου στην 29χρονη Molly Hurwitz, την επί δύο χρόνια κοπέλα του.

Ωστόσο, η σχέση τους έληξε επτά μήνες αργότερα, με στενό φίλο της Hurwitz να δηλώνει στο αμερικανικό κουτσομπολίστικο περιοδικό In Touch: «Μπορείς να βοηθήσεις κάποιον μόνο τόσο πολύ. Βρίσκεται σε ένα πραγματικά σκοτεινό σημείο και οι φίλοι του φοβούνται ότι μπορεί να έχει υποτροπιάσει».