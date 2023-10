Μάθιου Πέρι, ναρκωτικά και αλκοόλ: Η μάχη του ηθοποιού με τους εθισμούς του

Ο Μάθιου Πέρι υπεβλήθη σε δεκάδες επεμβάσεις, μπήκε 15 φορές σε κλινικές απεξάρτησης και ξόδεψε 9 εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αν και η ζωή για τον ηθοποιό που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ, θα φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσε να είναι ονειρική, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε για τον Πέρι. Σήμερα μάλιστα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 54 ετών «αφού πνίγηκε στο τζακούζι στο σπίτι του», όπως ανέφεραν πηγές. Πριν φύγει όμως από τη ζωή, ο Πέρι μίλησε με λεπτομέρειες για τη μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ στην αυτοβιογραφία Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.



Όπως αποκάλυψε σε αυτή, το 2019, διέφυγε τον θάνατο μετά από διάτρηση του παχέος εντέρου λόγω υπερβολικής χρήσης οπιοειδών. Περιέγραψε τη στιγμή που τα αγαπημένα του πρόσωπα έτρεξαν στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου τους είπαν ότι ο τότε 49χρονος είχε μόνο 2% πιθανότητες να βγάλει τη νύχτα. Έπεσε σε κώμα για δύο εβδομάδες και όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι του είχαν τοποθετήσει τσάντα κολοστομίας που έπρεπε να φοράει για τους επόμενους εννέα μήνες.

