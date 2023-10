Άμστερνταμ: Γυναίκα σε σεξ κλαμπ είπε ότι συνευρέθηκε με τον ίδιο της τον πατέρα

Ένα φωνητικό μήνυμα που περιγράφει λεπτομερώς ένα σεξ πάρτι, το οποίο, τελικά, «πήγε στραβά», έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια έρευνα για να αποδειχθεί αν όσα ειπώθηκαν, ευσταθούν. Στο εν λόγω φωνητικό μήνυμα, σύμφωνα με τη New York Post, μία γυναίκα περιγράφει στη φίλη της ένα περιστατικό που της συνέβη κατά τη διάρκεια του πάρτι. Πολύ γρήγορα, τα μηνύματά τους έγιναν viral στο Διαδίκτυο.

Όσοι έτυχε να διαβάσουν τη συζήτησή τους, αντιμετώπισαν με αηδία τα όσα περιγράφουν οι δύο γυναίκες, καθώς αναφέρονταν στα όσα συνέβησαν σε ένα bachelorette party στο Άμστερνταμ. Η μια γυναίκα, κατά λάθος, ενεπλάκη σε σεξουαλική πράξη με τον ίδιο της τον πατέρα! Όπως περιγράφει, βρίσκονταν στον ίδιο τουριστικό προορισμό, όμως δεν ταξίδεψαν μαζί. Αναφέρει επίσης, πως κανείς δεν περίμενε ότι θα επισκέπτονταν το ίδιο σεξ κλαμπ, την ίδια μέρα και ώρα.

Στο συγκεκριμένο κλαμπ, όπως έκανε γνωστό η γυναίκα, υπάρχει ένα διαχωριστικό, που αποτρέπει στα ζευγάρια να δει ο ένας τον άλλο. Έτσι, κανείς τους δεν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Το εν λόγω συμβάν τράβηξε την προσοχή ενός δημοσιογράφου, ο οποίος αποφάσισε να ερευνήσει αν αυτή η ιστορία ήταν αληθινή. Ο Τζόρνταν Μέιερς, όπως λέγεται, επικοινώνησε με τέσσερα σεξ κλαμπ που υπάρχουν στο Άμστερνταμ και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί κανείς να συνευρεθεί σεξουαλικά με κάποιον άλλο, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την ταυτότητά του. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η γυναίκα στη συνομιλία της, στο κλαμπ που πήγε, είχε την ευκαιρία να δει με ποιον είχε σεξουαλική επαφή, με το πάτημα ενός κουμπιού.

