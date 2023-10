Τοξική σχέση χαρακτηριστικά: Πέντε ερωτήσεις για να δούμε αν θα την… κάνουμε με ελαφρά

Ο προσδιορισμός «τοξικός» τελευταία είναι πολύ της μόδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί ψυχικής υγείας να ανησυχούν ότι πλέον, οι άνθρωποι χαρακτηρίζουμε πολύ γρήγορα τους άλλους τοξικούς, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι αλήθεια. Γι΄ αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε σε τι συνίσταται μια τοξική σχέση, προκειμένου να διακρίνουμε αν όντως βιώνουμε μια τέτοια κατάσταση. Το ότι κάθε σχέση έχει τις ιδιαιτερότητες και της δυσκολίες της, δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλες οι σχέσεις είναι τοξικές.

Τι είναι μια τοξική σχέση

Μια τοξική σχέση επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στην ψυχική, τη συναισθηματική και την πνευματική μας υγεία, ενώ απειλεί να επηρεάσει και τη σωματική μας ευεξία. Ορισμένα σημάδια μιας τοξικής σχέσης είναι η σωματική, η σεξουαλική ή η λεκτική κακοποίηση και αποτελούν πολύ καλό λόγο για να τερματίσουμε αμέσως τον δεσμό ή να σχεδιάσουμε μια «στρατηγική ασφαλούς εξόδου». Ωστόσο, άλλα σημάδια, όπως η υποτίμηση ή η ασέβεια μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Οι τοξικοί σύντροφοι, σύμφωνα με την Στέφανι Σάρκις, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέα του βιβλίου «Healing from Toxic Relationships: 10 Essential Steps to Recover from Gaslighting, Narcissism, and Emotional Abuse» προσπαθούν να αποκτήσουν έλεγχο και εξουσία πάνω μας.