Σκότωσε τη γυναίκα του για την ασφάλεια: Μια ακόμα σοκαριστική γυναικοκτονία

Με ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού για τη δολοφονία της συζύγου του κατηγορείται γιατρός στις ΗΠΑ ο οποίος στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με δηλητήρια. Ο 30χρονος Κόνορ Μπόουμαν κατηγορείται οτι δηλητηρίασε την 32χρονη γυναίκα του, Μπέτι, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 20 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Μινεσότα τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγής της με στομαχικές διαταραχές. Τα αρχικά συμπτώματα της 32χρονης παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση από φαγητό, με την πάροδο των ημερών, όμως, η κατάστασή της επιδεινωνόταν, πριν τελικά να παρουσιάσει καρδιακά προβλήματα, υγρό στους πνεύμονες και τελικά οργανική ανεπάρκεια.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του ο Μπόουμαν προσπάθησε να σταματήσει τη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του έπασχε από μια σπάνια ασθένεια. Μετά, όμως, από καταγγελία που έγινε στις αρχές, ο ιατροδικαστής ανακάλυψε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει από χορήγηση κολχικίνης, ενός φαρμάκου που χορηγείται για την αρθρίτιδα. Η συγκεκριμένη ουσία εντοπίστηκε σε δείγματα αίματος και ούρων της 32χρονης, η οποία δεν είχε διαγνωστεί ποτέ με αρθρίτιδα.

This is Betty Bowman 30 who was murdered by her husband Connor Bowman39. Betty works as a pharmacist and Connor was a former Mayo Clinic poison specialist. (More) pic.twitter.com/418HsZLo3v

Σύμφωνα με την δικογραφία, έξι ημέρες πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο της 32χρονης ο σύζυγός της είχε αναζητήσει το ποια θα μπορούσε να είναι η θανατηφόρα δόση κολχικίνης για τα κιλά της άτυχης γυναίκας. Μια ημέρα πριν πεθάνει η Μπέτι Μπόουμαν εξομολογήθηκε σε ένα άτομο τα στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στη δικογραφία ότι το βράδυ πριν να ξυπνήσει άρρωστη έπινε στο σπίτι με τον σύζυγό της. Όπως δήλωσε γυναίκα από το πανεπιστήμιο του Κάνσας ο Μπόουμαν, ο οποίος ήταν χειρουργός, είχε εργαστεί ως ειδικός στα δηλητήρια και είχε μελετήσει τη χρήση κολχικίνης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε οικονομικά και συζυγικά προβλήματα και οτι ο Μπόουμαν θα ελάμβανε περίπου 500.000 δολάρια από την ασφάλεια σε περίπτωση θανάτου της συζυγου του ενώ στο σπίτι του βρέθηκε μια απόδειξη κατάθεσης ύψους 450.000 δολαρίων. Ο 30χρονος γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την 1η Νοεμβρίου.

Minnesota 39 yr old Connor Bowman who allegedly poisoned his wife with gout medicine. Will be updating details later around 4-4:30. First Visine and now Gout medicine. Lock your medication cabinets folks. pic.twitter.com/5pKtVUM0vC

