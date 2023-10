ΗΠΑ Μέιν μακελειό: Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες

Ένας ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους σε διαφορετικούς πυροβολισμούς στο Λούιστον του Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) και εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ύποπτος πιστεύεται ότι σκότωσε 22 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους 50 σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αίθουσας μπόουλινγκ, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας. Η αστυνομία της Πολιτείας του Μέιν είπε ότι ο ένοπλος ύποπτος πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Λούιστον και συμβούλεψε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να βρουν καταφύγιο.

Μια φωτογραφία που εξέδωσε η αστυνομία δείχνει έναν λευκό άνδρα με ένα τουφέκι τύπου AR-15 και ένα οπτικό λέιζερ να εισέρχεται στο κέντρο αναψυχής Sparetime, φορώντας μαύρο στρατιωτικό παντελόνι και καφέ μπλούζα. Το πρόσωπό του φαίνεται καθαρά. Η γειτονική πόλη Όμπερν έχει επίσης τεθεί σε lockdown. Αστυνομικές πηγές είπαν στο Fox News ότι οι νεκροί είναι 22, ενώ το CNN έκανε νωρίτερα λόγω για 16 θύματα. Ο απολογισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά τα νοσοκομεία του Μέιν δήλωσαν ότι διακομίσθηκαν αρκετά θύματα.

#BREAKING: 80 people have now been confirmed to be shot with 22 confirmed dead Numbers are likely to rise as the suspect is still at large. #Maine #Lewiston #BowlingAlley #LewistonMaine #Massshooting #ActiveShooter #Press #RobertCard #Suspect #Crime pic.twitter.com/GmngZh3rLy

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) October 26, 2023