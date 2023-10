Δημοσιογράφος Al Jazeera Γάζα: Έμαθε ότι έχασε την οικογένειά του την ώρα που μετέδιδε live

Ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera έχασε την οικογένειά του κατά τη διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera πρόκειται για τον ανταποκριτή του μέσου Wael Dahdouh ο οποίος έχασε μέσα σε λίγα λεπτά τη σύζυγό του, την κόρη του και τον γιο του.

Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής σύνταξης του Al Jazeera Mohamed Moawad, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας του Dahdouh είχαν καταφύγει σε ένα σπίτι στη Γάζα το οποίο βομβαρδίστηκε.

Ο δημοσιογράφος έμαθε για το περιστατικό την ώρα που μετέδιδε ζωντανά το ρεπορτάζ του, αναφέρει το France 24.

Μάλιστα ο διευθυντής σύνταξης του Al Jazeera ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δημοσιογράφος να φεύγει από το νοσοκομείο μην μπορώντας να πιστέψει ότι έχασε την οικογένειά του από τη μία στιγμή στην άλλη. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Aljazeera’ s brave veteran journalist Wael Dahdouh’s wife, son and daughter were killed in an Israeli airstrike which targeted a shelter house they had fled to. Wael received the news while on air covering the nonstop Israeli strikes on Gaza! pic.twitter.com/G2Z8UreboU

— Mohamed Moawad (@moawady) October 25, 2023