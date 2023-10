Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον έξι νεκρούς

Πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία την Κυριακή (22/10) στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε επιπλέον 14. Ειδικότερα, η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών, όπως διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Χαρκόβου, Σινεχούμποφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Τα θύματα, ηλικίας 19 έως 42 ετών, ήταν υπάλληλοι της εταιρείας. Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.

«Οι Ρώσοι σκόρπισαν ξανά τον τρόμο στον φιλειρηνικό πληθυσμό του Χαρκόβου» έγραψε ο περιφερειάρχης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις ισοπεδωμένες εγκαταστάσεις, όπου ερείπια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση. Πύραυλοι S-300 εκτοξεύτηκαν από τη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανέφερε η εισαγγελία του Χαρκόβου, με αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να πλήξουν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας ταχυμεταφορών, σκορπώντας τον θάνατο.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!

As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2023