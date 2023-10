Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια: Με 20 φορτηγά θα γίνει η αρχή

Τζο Μπάιντεν και αλ Σίσι συμφώνησαν να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα για να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα επικρατεί αναβρασμός στον αραβικό κόσμο μετά την αιματηρή επίθεση με ρουκέτα σε νοσοκομείο. Ουάσιγκτον και Κάιρο γνωστοποίησαν χθες ότι θα συνεργαστούν για την επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας. Ο Τζο Μπάιντεν και ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι υπογράμμισαν την ανάγκη για διατήρηση της σταθερότητας στην Μέση Ανατολή και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη στρατηγικής σημασίας σχέση μεταξύ των χωρών τους. Ο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου συμφώνησε να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας – για «να αφήσει έως και 20 φορτηγά να περάσουν» προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πως «εάν η Χαμάς τα κατασχέσει ή δεν τους επιτρέψει να περάσουν», θα τερματιστεί η προσπάθεια. Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, τόνισε χθες στο αμερικανικό CΝN πως η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνωστίζονται περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, θα πρέπει να είναι «συστηματική», της τάξης των 100 φορτηγών ημερησίως. Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα εμποδίσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, «εφόσον πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα» και «εφόσον οι προμήθειες δεν φθάσουν στη Χαμάς».

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα. Το Ισραήλ ανάρτησε χθες στα social media νέο βίντεο, μέσω του οποίου ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι δεν βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα. Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν χθες σκληρές εικόνες από το βομβαρδισμένο νοσοκομείο στη Γάζα. Πτώματα κείτονται δίπλα σε γκρεμισμένους τοίχους ενώ οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ότι είναι δυνατόν.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023