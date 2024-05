Ινδονησία ηφαίστειο: Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος πέντε χιλιομέτρων

Συναγερμός σήμανε στην ανατολική Ινδονησία μετά την έκρηξη ηφαιστείου, με τις τοπικές Αρχές να εκδίδουν οδηγίες για εκκένωση λόγω της εκτόξευσης τέφρας σε ύψος άνω των πέντε χλμ. στον ουρανό. Η έκρηξη του ηφαιστείου Ίμπου στη νήσο Χαλμαχέρα της επαρχίας Βόρειο Μαλούκου της Ινδονησίας σημειώθηκε μετά την απόφαση των Αρχών την περασμένη εβδομάδα να ανεβάσουν το επίπεδο του συναγερμού στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα.

Αν και δεν έχουν καταγραφεί άμεσα θύματα ή καταστροφές, εικόνες δικτύων της Ινδονησίας κατέγραψαν την εντυπωσιακή στήλη της τέφρας στην ατμόσφαιρα σε μια από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στη χώρα τους τελευταίους μήνες. Ο επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας, Μουχάμαντ Γουαφίντ, έκανε λόγο για «πυκνής έντασης» νέφος ηφαιστειακής τέφρας, που κινείται προς δυσμάς, καλώντας τους κατοίκους να χρησιμοποιούν μάσκες όταν κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους.

Το ηφαίστειο Ίμπου εξερράγη σε μικρότερη κλίμακα το περασμένο Σάββατο εκτοξεύοντας λάβα και τέφρα, με τις Αρχές να ορίζουν ζώνη αποκλεισμού τριών έως πέντε χλμ. γύρω από τον κρατήρα. Το Ίμπου είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία και μόνον τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 21.000 εκρήξεις του. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Γεωολογικής Υπηρεσίας το 2023 καταγράφονταν καθημερινά κατά μέσο όρο 58 εκρήξεις του Ίμπου. Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού και βιώνει συχνά σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, όπως εκείνες του όρους Ρουάνγκ το τελευταίο διάστημα στη νήσο Σουλαουέζι, που προκάλεσε μαζική εκκένωση του πληθυσμού της γύρω περιοχής.

#BREAKING : Massive eruption of the Mount Ibu volcano in Indonesia. pic.twitter.com/gXAVBri1vq

Μακραίνει ώρα με την ώρα ο κατάλογος των θυμάτων από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που πλήττουν από το περασμένο Σάββατο (11/05) κοινότητες στη νήσο Σουμάτρα. Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των ροών κρύας λάβας που έπληξαν τις περιοχές της κοινότητες στη δυτική Ινδονησία, έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 41 νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Χθες βράδυ (12/05) «είχαμε καταγράψει 37 θανάτους (…). Όμως το πρωί, ο αριθμός αυξήθηκε κι άλλο, φθάνοντας τους 41 νεκρούς», δήλωσε ο Ιλχάμ Ουάχαμπ, εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη Δυτική Σουμάτρα, συμπληρώνοντας ότι συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν 17 ακόμη κατοίκους που αγνοούνται.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις περιφέρειες Άγκαμ και Τάναχ Ντατάρ, στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας, έπειτα από πολύωρες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και ροές κρύας λάβας από το κοντινό ηφαίστειο Μαράπι. Ο όρος κρύα λάβα αναφέρεται σε μάγματα που σχηματίζουν ηφαιστειακά αναβλήματα, ιδίως τέφρα, άμμος και βράχια. Όταν σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τα υλικά αυτά ενίοτε μετατρέπονται σε μάζες που κατεβαίνουν με ορμή από τον κρατήρα. Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε πως υπέστησαν ζημιές 84 σπίτια, 16 γέφυρες, δυο τζαμιά και 20 ορυζώνες στην Τάναχ Ντατάρ, που έχει πληθυσμό περίπου 370.000 κατοίκων.

At least 41 people have died after monsoon rains triggered flash floods and mudslides of volcanic debris in Indonesia’s West Sumatra province. pic.twitter.com/jNv5bs55gb

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) May 13, 2024