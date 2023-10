Μπάιντεν Ισραηλ: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή

Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, στη σκιά της σημερινής επίσκεψης Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις είναι καταιγιστικές, μετά τον αιματηρό βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα και την επίθεση στο αεροπλάνο με το οποίο θα αποχωρούσε από το Ισραήλ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται η σημερινή προγραμματισμένη επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχουν φόβοι για την ασφάλειά του. Αργά χθες το βράδυ η Ιορδανία ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής που επρόκειτο να πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη με τον Τζο Μπάιντεν και τους ηγέτες της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης στο Αμμάν. Η Ιορδανία ανακοίνωσε την ακύρωση της συνόδου, τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη ξεκινήσει από τον Λευκό Οίκο προς τη στρατιωτική βάση Άντριους για να πετάξει με προορισμό το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ακύρωση της τετραμερούς συνόδου στο Αμμάν, ενώ -όπως αναφέρει- ο Τζο Μπάιντεν θα βρίσκεται κανονικά σήμερα στο Ισραήλ. Η πλευρά των Παλαιστινίων είχε ανακοινώσει ήδη νωρίτερα χθες Τρίτη ότι ο Μαχμούντ Αμπάς δεν θα μεταβεί στην τετραμερή της Ιορδανίας, διαμαρτυρόμενος για την πολύνεκρη επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας, για την οποία ευθύνεται το Ισραήλ, όπως είπε. Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» εξαιτίας της «έκρηξης» σε νοσοκομείο της Γάζας και της «φρικτής απώλειας ζωών» που προκάλεσε. Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα «πιο βαθιά συλλυπητήριά του για τις ζωές αθώων που χάθηκαν στην έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα», αλλά απέφυγε να πάρει θέση για το ποιος ευθύνεται για το πλήγμα με τους εκατοντάδες νεκρούς.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/hdCRGCUhOK

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 18, 2023