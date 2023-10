Ισραήλ πόλεμος: Αυξάνονται οι αντισημιτικές επιθέσεις

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε εβραϊκή συναγωγή στο Βερολίνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Γερμανίας. Τα αντισημιτικά περιστατικά στη γερμανική πρωτεύουσα αυξάνονται μετά τη βίαιη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέρουν οι Times of Israel. Η κοινότητα Kahal Adass Jisroel αναφέρει ότι η συναγωγή της στη συνοικία Mitte της γερμανικής πρωτεύουσας δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης με δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς. Το συγκρότημα στο κέντρο του Βερολίνου στεγάζει μια συναγωγή, έναν παιδικό σταθμό και ένα κοινοτικό κέντρο. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μουσουλμάνων μεταναστών και της αστυνομίας στις γειτονιές Neukoelln και Kreuzberg της πόλης και στην πύλη-ορόσημο του Βερολίνου, την Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί. Η γερμανική αστυνομία έχει αυξήσει την ασφάλεια των εβραϊκών ιδρυμάτων στο Βερολίνο και αλλού μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη Γερμανία», μετά την επίθεση. Το Reuters μεταδίδει ότι ο Σολτς δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αίγυπτο: «Θέλω να πω ρητά ότι είμαι εξοργισμένος. Με εξοργίζει προσωπικά αυτό που κάποιοι φωνάζουν και κάνουν». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε: «Οι επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα και οι πράξεις βίας στους δρόμους μας είναι κατάπτυστες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη Γερμανία».

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw

