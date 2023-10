Σάμος Παλαιστήνιοι: Επεισόδια και 5 συλλήψεις στη δομή μεταναστών

Σε γενική επιφυλακή είναι τις τελευταίες μέρες η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επεισόδια και εντάσεις σε δομές μεταναστών με αφορμή την σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες στα κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα βρίσκονται 3.000 Παλαιστίνιοι με την πλειονότητα να βρίσκεται στη Κω. Επίσης πολλοί βρίσκονται και στην Κλειστή Δομή της Σάμου. Η συγκεκριμένη δομή φιλοξενεί 4.000 άτομα από τα όποια το 15-20% είναι παλαιστινιακής καταγωγής.

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS

