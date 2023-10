Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κατέθεσε αγωγή σε βάρος εταιρείας κρεβατιών

Νέα δικαστική διαμάχη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας που έχει κερδίσει πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και έχει αναδειχθεί MVP σε κανονική περίοδο και τελικούς κατέθεσε αγωγή σε βάρος εταιρείας που φτιάχνει πολυτελή κρεβάτια και έχει πελάτες τον ΛεΜπρον Τζέιμς, τη Σερένα Γουίλιαμς και τον Φρανκ Τόμας. Ο Αντετοκούνμπο είχε παραγγείλει από την Maree 4 κρεβάτια για το νέο του σπίτι στην Αθήνα. Σύμφωνα με την καταγγελία του που δημοσιεύει το Sportico στην Ελλάδα έφτασαν 11 από τα 43 αντικείμενα που έπρεπε να παραδοθούν στη χώρα. Στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το κεφαλάρι ενός κρεβατιού «δεν είχε τα απαραίτητα εξαρτήματα για να συνδεθεί σωστά με το υπόλοιπο πλαίσιο του κρεβατιού» ενώ ένα άλλο κρεβάτι είχε σκισμένο ύφασμα και λάθος βίδες, με αποτέλεσμα τα πηχάνια κρεβατιού να μην εφαρμόζουν σωστά.

Giannis Antetokounmpo sues luxury bed company Maree for failing to deliver as promised and unlawfully using his photo, per @Sportico

He demands a $95,391.65 refund and wants them to stop using his likeness. Maree is expected to counter the claims. pic.twitter.com/RD7JA65IKR

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 18, 2023