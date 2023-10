Τζίτζι Χαντίντ: Απειλές θανάτου για την οικογένειά της μετά τις δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, γράφει το TMZ

Η Τζίτζι Χαντίντ «έσπασε» τη σιωπή της στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς που πυροδότησε τον αιματηρό πόλεμο στο Ισραήλ με χιλιάδες αθώα θύματα. Το μοντέλο αρχικά κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά οι τελευταίες της δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων έχουν προκαλέσει την οργή των Ισραηλινών. «Δεν υπάρχει τίποτα εβραϊκό στη μεταχείριση των Παλαιστινίων από την ισραηλινή κυβέρνηση. H καταδίκη της ισραηλινής κυβέρνησης δεν είναι αντισημιτική κι η υποστήριξη των Παλαιστινίων δεν είναι η υποστήριξη της Χαμάς», έγραψε το διάσημο μοντέλο, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη κατά το ήμισυ, σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Kοιμήθηκες την τελευταία εβδομάδα; Ή απλά γυρνάς την πλάτη σου στα μωρά των Εβραίων που σφαγιάζονται στα σπίτια τους; Η σιωπή σου είναι απόλυτα ξεκάθαρη για το ποιον υποστηρίζεις. Σε βλέπουμε».

Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό TMZ αναφέρουν πως κάθε μέλος της οικογένειας Χαντίντ, συμπεριλαμβανομένων των Gigi, Bella, Anwar, ακόμη και των γονιών τους, του Mohamed και της Yolanda, έχουν λάβει δυσοίωνα μηνύματα που τους έχουν κάνει να φοβούνται για τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτές οι απειλές θανάτου έρχονται μέσω email, των social media, μέχρι και των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων.

Instead of Gigi Hadid, Bella is more vocal in support of Palestine.

It is known that Gigi Hadid and Bella Hadid are the daughters of Muhammad Hadid. A Palestinian-born entrepreneur and real estate developer.

They are of royal descent through Mohamed’s Palestinian heritage.… pic.twitter.com/HdzpYgL769

