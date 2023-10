Kόρτνεϊ Καρντάσιαν για εξωσωματικές: Μόλις τις σταμάτησα, τότε έμεινα έγκυος

H Kόρτνεϊ Καρντάσιαν προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να μείνει έγκυος στο παιδί του Τράβις Μπάρκερ, κάνοντας επανειλημμένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όπως αποκάλυψε ωστόσο, στο Vanity Fair, εκείνη κι ο σύζυγός της συνέλαβαν το παιδί φυσικά κι όχι με τεχνητό τρόπο. «Ήρθε όταν, τόσο εγώ, όσο κι ο Τράβις δεν το σκεφτόμασταν πλέον κι όταν είχα σταματήσει τις θεραπείες γονιμότητας», είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε επίσης, πως τα σχόλια για την ηλικία της σε σχέση με τη μητρότητα δεν την «αγγίζουν» πλέον. «Αυτά τα σχόλια δεν με επηρεάζουν. Σε αυτούς που τα λένε, λέω απλά “πώς μπορείτε να αμφισβητείτε το πλάνο του Θεού;”. Γιατί εγώ έτσι βλέπω αυτή την εγκυμοσύνη. Ότι είναι σχέδιο του Θεού», τόνισε.

