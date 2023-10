Ισραήλ: Αρνείται τη χρήση λευκού φωσφόρου στους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Τις κατηγορίες για χρήση λευκού φωσφόρου στη Γάζα αρνήθηκε σήμερα Παρασκευή (13/10) ο ισραηλινός στρατός, απαντώντας στις σχετικές αναφορές της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW). «Η παρούσα κατηγορία που διατυπώθηκε κατά των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) σε σχέση με τη χρήση λευκού φωσφόρου στη Γάζα είναι αναμφίβολα ψευδής», αναφέρει σε ανακοίνωση του. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει λευκό φώσφορο στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο, θέτοντας τους αμάχους σε σοβαρό κίνδυνο.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.

White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2

— Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023