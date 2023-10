Ισραήλ – Τζάστιν Μπίμπερ: Προκάλεσε αρνητικά σχόλια μετά από ανάρτησή του για τον πόλεμο

Ο Τζάστιν Μπίμπερ αντιμετώπισε αντιδράσεις επειδή μοιράστηκε, και αργότερα διέγραψε, μια ανάρτηση στο Instagram με τίτλο «Προσευχηθείτε για το Ισραήλ» που περιείχε μια φωτογραφία από την καταστροφή της Γάζας. Η ανάρτηση, που κοινοποιήθηκε μετά τη θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς αμάχους, αφαιρέθηκε από τα stories του στο Instagram και αντικαταστάθηκε με το ίδιο ακριβώς μήνυμα χωρίς τη φωτογραφία. Άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον επέκριναν για την ανακρίβεια, κατηγορώντας τους διάσημους γενικότερα ότι είναι εκτός πραγματικότητας και ανενημέρωτοι. Κάποιοι αμφισβήτησαν την επιλογή του να πάρει θέση, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν θα το έκανε. «Οι διάσημοι είναι τόσο άσχετοι που είναι πραγματικά ντροπιαστικό», σχολίασε ένας λογαριασμός του Twitter.

«Άλλο ένα παράδειγμα διασημοτήτων που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα και αναδημοσιεύουν το πρώτο πράγμα που βλέπουν», έγραψε ένας άλλος. «Απλά ντροπιαστικό. Αν δεν ξέρετε για τι μιλάτε, τότε μην μιλάτε καθόλου. Και δεν είπε μόλις χθες ότι δεν πρόκειται να διαλέξει πλευρά και δείτε τι κάνει τώρα… διαλέγει τη λάθος πλευρά…..», είπε ένας τρίτος. «Μου δίνει “idk whats going on but i just wanna be apart of it” vibes», ανέφερε ένα άλλο άτομο. «Μια απλή αναζήτηση στο google θα μπορούσε να τον είχε σώσει από αυτή την αμηχανία….» ήταν ένα άλλο σχόλιο.

Ενώ, ένας άλλος επεσήμανε: «Αντί να βιάζεσαι να κάνεις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ίσως να αφιερώσεις λίγα λεπτά για να μάθεις πραγματικά τι συμβαίνει. Ειδικά όταν έχεις εκατομμύρια θαυμαστές». Ο Μπίμπερ, είναι ο πιο πρόσφατος από πολλούς celebrities, όπως η Γκαλ Γκαντότ, που έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την κατάσταση, δείχνοντας υποστήριξη στο Ισραήλ εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας.