Χαμάς – Ισραήλ πόλεμος: «Θα σας τελειώσουμε όπως το ISIS», λέει ο Νετανιάχου

«Η μοίρα της χώρας μας κρέμεται από μια κλωστή» δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Τετάρτης, ανακοινώνοντας την κυβέρνηση εθνικής ενότητας στο Ισράήλ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίστηκε το ισραηλινό σφυροκόπημα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τις επιδρομές του Ισραήλ σκοτώθηκαν 51 άτομα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε χθες στο διάγγελμά του ότι «βάλαμε στην άκρη τις διαφορές μας για να πολεμήσουμε έναν εχθρό χειρότερο και από το ISIS». Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του προς τον λαό του Ισραήλ χθες το βράδυ, βρέθηκαν στο πλευρό του οι Μπένι Γκαντζ και Γιόαβ Γκάλαντ.

Νετανιάχου: «Θα τελειώσουμε τη Χαμάς, όπως τελειώσαμε και το ISIS»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε μεταξύ άλλων ότι «αφήσαμε όλες τις άλλες έγνοιες μας στην άκρη, γιατί η ισορροπία στη χώρα μας κρέμεται από μια κλωστή», αναδεικνύοντας τη σημασία του πολέμου κατά των τρομοκρατών της Χαμάς. «Θα τελειώσουμε τη Χαμάς, όπως τελειώσαμε και το ISIS. Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος, όπως και η κυβέρνησή του. Κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει να θεωρείται νεκρό», είπε μεταξύ άλλων ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για αποκεφαλισμούς ανθρώπων από τη Χαμάς και ότι έκαιγαν ζωντανούς άμαχους. Από τη πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε ότι το Ισραήλ «είχε να βιώσει τέτοια βαρβαρότητα από το Ολοκαύτωμα», ενώ ο αρχηγός του κόμματος Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντζ, τόνισε ότι «στεκόμαστε εδώ ώμο με ώμο για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Λαέ του Ισραήλ, αφοσιωνόμαστε στον κοινό στόχο».

Οι ΗΠΑ σκέφτονται να στείλουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην Αν. Μεσόγειο

Τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να στείλουν στη Μέση Ανατολή και δεύτερο αεροπλανοφόρο, ο Ερντογάν διαπραγματεύεται με τη Χαμάς την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ενώ ο Βλάντιμιρ Πούτιν καλεί σε διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Παλαιστινίους Οι ΗΠΑ, που έχουν ήδη ανακοινώσει ότι στέλνουν ένα αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά του Ισραήλ, συνοδευόμενο από ναυτική δύναμη, είναι έτοιμες, «εφόσον χρειαστεί», να αναπτύξουν και ένα δεύτερο στην περιοχή, για «λόγους αποτροπής», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Μήνυμα Μπάιντεν στο Ιράν: «Να προσέχετε!»

Απευθυνόμενος σε ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου στις επιθέσεις που εξαπολύει εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ στα ανοικτά του Ισραήλ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη. «Καταστήσαμε σαφές στους Ιρανούς: Να προσέχετε!», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Φόβοι για πόλεμο σε δύο μέτωπα

Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας κατά των τρομοκρατών της Χαμάς, υπό τον φόβο ο πόλεμος να χωριστεί σε δύο μέτωπα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται και για χερσαία επίθεση προς τη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς ουσιαστικά κήρυξε την έναρξη του πολέμου μετά την «βροχή» ρουκετών που εξαπέλυσε στα νότια της χώρας, ενώ η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση με συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, περνώντας στην αντεπίθεση. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν και εκατοντάδες όμηροι στα χέρια των ισλαμιστών καθώς μπαίνουμε στην έκτη ημέρα της σύρραξης.

#BREAKING: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the nation on the formation of the Emergency Unity Government to fight war against Hamas which he says is ISIS. “We will crush them and get rid of them”. Bibi says men and women were burnt alive by Hamas. pic.twitter.com/ZjdBN1ofX7 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 11, 2023

Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Ο νεότερος απολογισμός αναφέρει ότι στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 1.200 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 3,418. Στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταγραφεί 1.100 νεκροί και 5.339 τραυματίες ενώ στη Δυτική Όχθη γίνεται λόγος για 28 νεκρούς και 150 τραυματίες ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 5 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο. Τα νούμερα αφορούν μόνο τους αμάχους, καθώς η Χαμάς μετράει μέχρι στιγμής απώλειες 1.500 στρατιωτών στο Ισραήλ ενώ παράλληλα η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι έχει χάσει 189 στρατιώτες της και έχει ενημερώσει τις οικογένειες 60 ομήρων της Χαμάς. Χθες το βράδυ η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε τρεις ομήρους, μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την πληροφορία.

Ενώ το Ισραήλ «σφυροκοπά» τη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς απαντάει με ρουκέτες ακόμα και στις μεγάλες πόλεις του Ισραήλ στα νότια και στο κέντρο της χώρας, όπως την πρωτεύουσα Τελ Αβίβ ενώ χθες έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο Μπεντ Γκουριόν το οποίο ωστόσο υπολειτουργούσε.

Ισραήλ: Λόγω τεχνικού λάθους ήχησαν οι σειρήνες στα βόρεια

Χθες το απόγευμα της Τετάρτης, σήμανε συναγερμός στα βόρεια του Ισραήλ, όταν ήχησαν οι σειρήνες πολέμου στη Χάιφα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, με τη Χαμάς να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος και να ταμπουρώνεται σε σπίτια και καταφύγια, αφού υπήρχαν φόβοι για άμεση εμπλοκή και της Χεζμπολάχ από τα σύνορα του Λιβάνου. Ωστόσο, οι Αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως δεν υπήρξε ποτέ κάποια απειλή από τον Λίβανο και ότι οι σειρήνες πολέμου ήχησαν «πιθανότατα λόγω τεχνικού λάθους».

ΗΠΑ: Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ 3 μέρες πριν την επίθεση της Χαμάς

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ ΜακΚόλ, υποστήριξε πως η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τους κινδύνους πιθανής βίας «τρεις μέρες» πριν από την επίθεση της Χαμάς. «Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς τρεις ημέρες πριν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός», τόνισε ο ΜακΚόλ στο αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχεται σφοδρή κριτική στο εσωτερικό της χώρας του για το πώς αιφνιδιάστηκε η θεωρητικά πανίσχυρη δύναμη, τόσο σε επίπεδο πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της άμυνας. Ο ισχυρισμός του ΜακΚόλ αναμένεται ήταν ένα ακόμη «καρφί» για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth (Ynet) είχε γράψει τη Δευτέρα ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου δέκα ημέρες πριν την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, αλλά εκείνος την αγνόησε.

Hamas launched several rockets at Tel Aviv’s Ben Gurion Airport in Israel. The responsibility for this attack has been claimed by Hamas’ Al-Qassam. It’s been reported that, due to these strikes, planes were unable to land at the Ben Gurion Airport. Watch as @deepduttajourno and… pic.twitter.com/aL9C2sRrO5 — TIMES NOW (@TimesNow) October 12, 2023

«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι «ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα», μιλώντας χθες στο Fox News. Στα σύνορα με τη Γάζα βρίσκονται ήδη παρατεταγμένοι περίπου 350.000 στρατιωτικοί και έφεδροι, περιμένοντας το πράσινο φως για να ξεκινήσει η μεγάλη επιχείρηση. Οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες να ισοπεδώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τι σηματοδοτεί μια χερσαία επίθεση στη Γάζα

Η Γάζα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, με ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από σήραγγες ενώ οι τρομοκράτες της Χαμάς, κρατούν εκατοντάδες Ισραηλινούς ομήρους. Η προοπτική μιας χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ, φαντάζει τρομακτική, σύμφωνα με το AFP.

Την Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε την άμεση διακοπή πάσης φύσεως τροφοδοσίας της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο της «πλήρους πολιορκίας» του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από την Χαμάς. «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει μεγάλη μεικτή πολεμική επιχείρηση από αέρος, ξηράς, θαλάσσης και Διαστήματος», τόνισε μέσω του Twitter (Χ) ο Τζον Σπένσερ, ειδικός του Modern War Institute στις ΗΠΑ.

Οι κίνδυνοι σε έναν ανταρτοπόλεμο πόλης

Σε έναν ανταρτοπόλεμο, με μάχες σώμα με σώμα, η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι παγίδες πάμπολλες καθώς δύσκολα θα ξεχωρίζονται οι άμαχοι με τους αντάρτες. Ο Άντριου Γκέιλερ, βρετανός πρώην αξιωματικός, αναλυτής του Janes, περιγράφει ένα «πεδίο μάχης 360 μοιρών, όπου η απειλή προέρχεται από παντού», από τους υπονόμους μέχρι τις στέγες. «Η εκκαθάριση κάθε ενός κτιρίου, πιθανώς παγιδευμένου, θα σημαίνει την ανάπτυξη μονάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών μαζί με τον εξοπλισμό τους, σκάλες, σχοινιά, εκρηκτικά, και όλα αυτά κάτω από εχθρικά πυρά, ενδεχομένως σε πλήρες σκοτάδι», εξηγεί ο ειδικός. Επιπλέον, «υπάρχει ο εγγενής κίνδυνος των φίλιων πυρών».

Drone footage shows the destruction in Gaza city around Al-Garbi mosque as Israeli airstrikes continued https://t.co/5dF6xR2U9H pic.twitter.com/8lVnYYHOSM — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

Το «μετρό της Γάζας» -Τα χιλιάδες τούνελ των τρομοκρατών της Χαμάς

Από το 2007 ζουν στη Γάζα περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι υπό τις συνθήκες του ισραηλινού αποκλεισμού. Πρόκειται για έναν λαβύρινθο από πυκνοκατοικημένα στενά δρομάκια επάνω από ένα τεράστιο δίκτυο από υπόγεια τούνελ, αποκαλούμενο ως «το μετρό της Γάζας» από τον στρατό του Ισραήκλ. Κάτω από την μεθόριο μήκους 14 χιλιομέτρων ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και το αιγυπτιακό Σινά, έχουν ανοιχτεί εκατοντάδες τούνελ για την κυκλοφορία των τρομοκρατών της Χαμάς, αλλά και την μεταφορά όπλων. Μετά το 2014, η Χαμάς έχει σκάψει υπόγεια περάσματα εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς κυκλοφορούν σε βάθος 30 ή 40 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους ελεύθερα και καλά προστατευμένοι από τις ισραηλινές επιδρομές. Κάτω από την επιφάνεια του εδάφους είναι εγκατεστημένοι εκτοξευτήρες ρουκετών οι οποίοι λειτουργούν με ένα σύστημα αυτόματης καταπακτής, το οποίο στη συνέχεια «εξαφανίζεται». Το 2021 ο στρατός του Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το συγκεκριμένο δίκτυο των τούνελ, ωστόσο, κάποια τμήματα παραμένουν μυστικά και το Ισραήλ το γνωρίζει πολύ καλά.

Τα πλεονεκτήματα και το μειονέκτημα της Χαμάς με τα τούνελ

Ο διευθυντής ερευνών στο Soufan Center της Νέας Υόρκης, Κόλιν Κλαρ, τονίζει πως η Χαμάς «γνωρίζει τα τούνελ απέξω» και ότι «ορισμένα είναι πιθανότατα παγιδευμένα. Η προετοιμασία για πόλεμο σε τέτοιο περιβάλλον χρειάζεται εκτεταμένη πληροφόρηση, πράγμα που οι Ισραηλινοί ίσως δεν διαθέτουν».

Συγκριτικά με τις μάχες σε ανοικτό έδαφος, ο αμυνόμενος, δηλαδή η Χαμάς, διαθέτει σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν πληροφορίες για ρομπότ και άλλα ειδικά μέσα που επιτρέπουν την είσοδο στα τούνελ. Θα πρόκειται για μια επιχείρηση μακροχρόνια, δύσκολη και με μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, το πλεονέκτημα της Χαμάς μπορεί να της γυρίσει μπούμερανγκ, καθώς όταν εντοπισθούν τα τούνελ, μπορούν να σφραγιστούν μαζί με όσους είναι μέσα και να εξολοθρευτούν.

Τι θα απογίνουν οι όμηροι σε μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα στη χερσαία επίθεσή του. Το ότι η Χαμάς έχει συλλάβει εκατοντάδες ομήρους, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς καθώς και ξένους εργάτες και ίσως ισραηλινούς στρατιωτικούς. «Αν η ζωή των ομήρων δεν αποτελέσει προτεραιότητα, αυτό η ισραηλινή κοινωνία δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Η πίεση της κοινής γνώμης είναι τεράστια και ο Νετανιάχου το γνωρίζει πολύ καλά», λέει η Σιλβέν Μπυλ, κοινωνιολόγος στο CNRS ειδικευμένη στο Ισραήλ. «Όταν η ισραηλινή κοινωνία θα ζητήσει λογαριασμό θα υπάρχει το ότι “δεν εγγυηθήκατε την ασφάλειά μας, επιστρέψτε μας τους ομήρους”», προσθέτει.