Μιρτλ Μπράουν μητέρα: Πρώην παίκτης του NFL κατηγορείται για μητροκτονία

Ένας πρώην παίκτης του NFL κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, αφού συνελήφθη την Τρίτη στην Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ. Οι αρχές αναζητούσαν τον Σέρτζιο Μπράουν από τότε που η μητέρα του Μιρτλ Μπράουν, 73 ετών, βρέθηκε νεκρή κοντά στο σπίτι της έξω από το Σικάγο τον περασμένο μήνα. Θα εκδοθεί στο Ιλινόι για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Μπράουν έπαιξε για τέσσερις επαγγελματικές ομάδες κατά τη διάρκεια μιας εξαετούς καριέρας. Η αστυνομία στο Μέιγουντ του Ιλινόι, περίπου 19 χιλιόμετρα δυτικά του Σικάγο, εντόπισε τη μητέρα του σε ένα ρυάκι στις 16 Σεπτεμβρίου, αφού μέλη της οικογένειάς της ανέφεραν την εξαφάνισή της.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα από επίθεση και ο θάνατός της κρίθηκε ανθρωποκτονία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC. Ενώ διέφευγε, ο 35χρονος Μπράουν, δημοσίευσε στο διαδίκτυο αφηρημένα βίντεο και μηνύματα από το Μεξικό, στα οποία αποκαλούσε τις αναφορές για τη δολοφονία «ψεύτικες ειδήσεις». Ο Μπράουν ισχυριζόταν ότι η μητέρα του βρισκόταν σε διακοπές στο Μεξικό την ώρα του περιστατικού. Κατηγόρησε επίσης τόσο το FBI όσο και το αστυνομικό τμήμα του Μέιγουντ για ανάμειξη. Την Τρίτη απελάθηκε πίσω στις ΗΠΑ και συνελήφθη από την αστυνομία στο Σαν Ντιέγκο.Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, που επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.

I am super concerned about Sergio Brown’s mental health/state right now…

In a video he uploaded, he seems to be going manic, reciting lines from the popular kids movie “Finding Nemo”

This is all meanwhile his mother was found deceased in a creek with video evidence of him… pic.twitter.com/ugUkbVVSW1

