Ρονάλντο Αλ Νασρ: Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας… σαρώνει στα social media.

Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θέλει να παραμείνει στην Αλ Νασρ έως το 2027 και να παίξει μπάλα με την Εθνική Πορτογαλίας στο Μουντιάλ του 2026 η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας… σαρώνει στα social media.

Όταν στις 30/12/2022 η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ της μπάλας είχε μόλις 800.000 ακόλουθους στο Instagram πλέον έχει φτάσει τα 20 εκατ.!

Η αύξηση είναι τεράστια και το brand name “Ρονάλντο” έκανε το θαύμα του. Εξάλλου ο Κριστιάνο είναι και ο άνθρωπος με τους περισσότερους (607 εκατ) ακόλουθους στον κόσμο στο Instagram και.. δάνεισε κάποιους στην ομάδα του.

Η Αλ Νασρ έχει ξεπεράσει πλέον σε ακόλουθους ιστορικά κλαμπ της Ευρώπης όπως είναι η Μίλαν (15.1 εκατ), η Ατλέτικο Μαδρίτης (16.2), η Τότεναμ (16.3), η Ντόρτμουντ (19.2) και η Ίντερ (15.1).

