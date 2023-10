Μπαπέ γκολ: Τι συμβαίνει με τον Γάλλο σούπερ σταρ

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η αγωνιστική κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ, καθώς τόσο στο στρατόπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και σε αυτό της εθνικής Γαλλίας, προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει με τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Κάτι τέτοιο επισήμανε και ο ομοσπονδιακός προπονητής των «τρικολόρ», Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το θέμα, σχολιάζοντας το «ντεφορμάρισμα» στο οποίο βρίσκεται ο 24χρονος αστέρας.

🚨👀| Kylian Mbappe hasn’t scored a goal in his last four games for PSG. It’s the longest he’s gone without scoring for the club since 2018. pic.twitter.com/w5UIbbV8QR

