Τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία αξιοποιεί η Χαμάς

Τεράστιες ομοιότητες με τα βίντεο που κοινοποιούσαν οι Ουκρανοί από τις επιθέσεις σε ρωσικά τανκ έχει ένα από τα πρώτα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς από τις πρώτες και χαοτικές για το Ισραήλ ώρες της επίθεσης. Το βίντεο παρουσιάζει ένα drone της Χαμάς να έχει εντοπίσει ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava 4 και να ρίχνει πάνω του μια μικρή βόμβα. Το άρμα αμέσως πιάνει φωτιά από την έκρηξη και καταστρέφεται. Το πλήρωμά του επέζησε, αλλά γνωρίζουμε ότι μετά συνελήφθη από ενόπλους της Χαμάς. Αυτή η αντιγραφή τακτικών από τη Χαμάς αιφνιδίασε το Ισραήλ σημειώνει η Haaretz.

Η μεταφορά αυτή της εμπειρίας δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει από εκπαιδευτές, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο ρωσικός δάκτυλος μέσω βετεράνων της Wagner. Και πάλι όμως υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο στο Διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα που προσφέρονται για «μελέτη». Εξίσου πιθανό, όπως καταγγέλλει η Ουκρανία, να έχουν φτάσει στα χέρια των ισλαμιστών της Χαμάς και δυτικά όπλα που ήταν λάφυρα στα χέρια των Ρώσων. Και αυτό το υλικό προσφέρεται για «μελέτη» αν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί πολλά οπλικά συστήματα δικής του κατασκευής.

Τα Merkava 4 γενικά θεωρούνται από τα καλύτερα προστατευμένα για το πλήρωμά τους άρματα με ενεργά συστήματα που εξουδετερώνουν απειλές, όπως τους αντιαρματικούς πυραύλους, σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Την τακτική με το drone κατά του άρματος έχουν χρησιμοποιήσει κατά κόρον οι Ουκρανοί στο μέτωπο κατά των ρωσικών δυνάμεων, προκαλώντας βαριές απώλειες σε υλικό και βέβαια σε ανθρώπους. Ένα μικρό φτηνό drone πλησιάζει από πάνω το ρωσικό άρμα μάχης και το χτυπά στο αδύνατο σημείο κάθε άρματος, τον πύργο και το πάνω τμήμα.

The first minutes of Operation Al-Aqsa Storm on the border between Israel and the Gaza Strip. The militants can be seen blowing up the wire fences and getting inside on motorcycles. Afterwards, they pull out the still living crew from the tank that was shot down by the drone.… pic.twitter.com/nqDyij5P3T

