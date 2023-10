Η Λωρίδα της Γάζας απειλείται με αφανισμό, λέει ο πρωθυπουργός του Ιράκ

Περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στον αφανισμό της Λωρίδας της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι κατά τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ιρακινός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επικρίνει τη διεθνή κοινότητα που «με τη σιωπή της», τα προηγούμενα χρόνια, συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης. «Πρόκειται για φυσικό επακόλουθο της κατ’ επανάληψη παραβίασης (από το Ισραήλ) των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων», χωρίς να αντιδρά η διεθνής κοινότητα, υποστήριξε.

Προέτρεψε τη Ρωσία να καταβάλει προσπάθειες ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του στα παλαιστινιακά εδάφη.

#Iraqi PM Mohammed Shia al-Sudani met with #Russian President Vladimir Putin in Moscow, focusing on energy and oil industry cooperation. They discussed Russian companies’ presence in Iraq and addressed urgent regional concerns, particularly in #Palestine. Sudani affirmed Iraq’s… pic.twitter.com/583QdSonYI

— Zoom News (@zoomnewskrd) October 10, 2023