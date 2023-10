Νετανιάχου – Πόλεμος στο Ισραήλ: «Ξεκινήσαμε, θα κερδίσουμε»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέλοντας να δείξει ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ έναντι της Χαμάς θα είναι σκληρή. Δημοσιοποιώντας βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ο Νετανιάχου έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει». Άλλωστε, ο Νετανιάχου, όπως μετέδωσε το Walla News, είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως το Ισραήλ ξεκινά χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες, ο Νετανιάχου είπε στον Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να εισβάλει στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως «η απάντησή μας στην πρωτοφανή και πολυμέτωπη επίθεση των Παλαιστίνιων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή». Ο Νετανιάχου μιλούσε σε δημάρχους των νότιων συνοριακών πόλεων, που δέχθηκαν πλήγματα από την αιφνιδιαστική επίθεση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Ξέρω ότι έχετε περάσει τρομερά και δύσκολα πράγματα. Αυτά που θα περάσει η Χαμάς θα είναι δύσκολα και τρομερά! Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της εκστρατείας και μόλις την έχουμε ξεκινήσει. Η ηγεσία σας είναι πολύ ισχυρή σε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα χρειαστεί χρόνος και απαιτείται ισχυρή στάση στις επόμενες δύσκολες μέρες».

We just took cover under a huge rocket barrage. Multiple hits in Ashdod. pic.twitter.com/vloaeC15uk

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι «το κράτος θα γυρίσει κάθε πέτρα για να σας βοηθήσει όλους» και πρόσθεσε ότι «σας ζητά να μείνετε δυνατοί γιατί θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή. Αγκαλιάζω εσάς και τους κατοίκους, είμαστε όλοι μαζί και θα τους νικήσουμε με δύναμη, με πολλή δύναμη».

At least 1 Israeli Civilian has been Critically Injured following a Rocket Strike on a Residential Neighborhood in the City of Ashdod. pic.twitter.com/OX9rk2rJJJ

