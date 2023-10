«Krapopolis», θύελλα αντιδράσεων για την υποτιμητική σειρά του FOX για τον ελληνικό πολιτισμό

Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που έδωσε τα «φώτα» του στην ανθρωπότητα χλευάζει η σειρά «Krapopolis» ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από τους ομογενείς. H νέα σειρά κινουμένων σχεδίων του Fox, απεικονίζει μια μυθική Αρχαία Ελλάδα η οποία, είναι υποτιμητική για τον αρχαίο πολιτισμό. Το «Krapopolis» επικεντρώνεται σε μια ελαττωματική οικογένεια ανθρώπων, θεών και τεράτων που προσπαθούν να διοικήσουν μια από τις πρώτες πόλεις του κόσμου χωρίς να σκοτωθούν μεταξύ τους. Η AHEPΑ, η μεγαλύτερη οργάνωση ελληνοαμερικανικών αδελφοτήτων, εξέφρασε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τη νέα σειρά τονίζοντας πως είναι υποτιμητική. «Είναι υποτιμητική για τη συμβολή που προσέφεραν στον δυτικό πολιτισμό οι αρχαίοι Έλληνες» αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της AHEPA, Σάββας Τσίβικος σε επιστολή του στον Ζεν Γκερίν, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της «Fox Entertainment», ζητώντας από το δίκτυο να σταματήσει την παραγωγή της σειράς.

Ο κ. Τσίβικος ζήτησε συνάντηση με τους παραγωγούς της σειράς «για να συζητήσουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η σατιρική απεικόνιση των αρχαιοελληνικών μας ριζών είναι προσβλητική». «Αυτή η σειρά επιτίθεται στην 5000χρονη ιστορία μας και υποτιμά το τι σημαίνει να είσαι καλός πολίτης. Μπορεί να φαίνεται χιουμοριστική σε κάποιους, αλλά σίγουρα δεν είναι οι αξίες, η ιστορία, η κληρονομιά με την οποία θα έπρεπε να είναι διαπιστευμένη η αρχαία Ελλάδα», ανέφερε ο πρόεδρος της AHEPA. Το «Krapopolis» δημιουργήθηκε από τον Νταν Χάρμον για την Fox Broadcasting Company. Τον Οκτώβριο του 2022, πριν από την πρεμιέρα της, η σειρά ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν και έκανε νέα πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2023.

