Ο Αντετοκούνμπο παρτάρει με ABBA στο αυτοκίνητό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μαζί με τους Μπακς σε περίοδο προετοιμασίας. Φαίνεται όμως πως ο ερχομός του Ντέμιαν Λίλαρντ του έχει ανεβάσει κατακόρυφα τη διάθεση, κάτι που έγινε φανερό και στο instagram. Ο Greek Freak αποφάσισε να… παρτάρει στο αυτοκίνητό του με ΑΒΒΑ. Υπό τους ήχους του «Man after midnight», ο Γιάννης χόρευε στο αυτοκίνητό του, προσκαλώντας άπαντες στο νέο κατάστημα AntetokounBros που ανοίγει στο Μιλγουόκι και όλοι οι φανς του έδειξαν πως το απολαμβάνουν.

Βέβαια το άτυπο αυτό πάρτι διακόπηκε μάλλον άδοξα. Ο Αντετοκούνμπο είπε με αρκετή δόση χιούμορ πως πρέπει να επιστρέψει σπίτι, μιας και η… γυναίκα του θα τον σκοτώσει. Η ζωή με το νεογέννητο κοριτσάκι του άλλωστε δεν μπορεί να είναι εύκολη.

“I love you guys, but I have to go back home because my wife is going to kill me.”

Giannis is excited about the ‘Antetokounbros’ shop opening in Milwaukee tomorrow 🤣

(via @Giannis_An34 / IG)pic.twitter.com/fQ10LK5tdB

