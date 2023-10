Εύκολα ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο της Σαγκάης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα στη Σαγκάη. Κέρδισε τον Ρίνκι Χιτζικάτα με 2-0 σετ (6-4, 6-2 σε 1 ώρα και 23 λεπτά) και συνεχίζει, περιμένωντας έναν εκ των Ουμπέρ και Βαν ντε Ζάντσουλπ στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Στέφανου στο Tour μετά τον πρώτο γύρο του US Open όπου εκεί είχε αποκλειστεί στον δεύτερο γύρο. Είχε ακολουθήσει το Davis Cup και μετά ο αποκλεισμός στο Πεκίνο από τον πρώτο γύρο κόντρα στον Τζάρι.

Σήμερα είχε καλά χτυπήματα τόσο στο μπάκχαντ (τρομερά αξιόπιστο σήμερα), όσο και στο φόρχαντ, με τον Χιτζικάτα να δίνει μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί κοντά του, για να διεκδικήσει κάτι, αλλά στα κρίσιμα σημεία, το σερβίς του Στέφανου έκανε την δουλειά. Ηταν αποτελεσματικός και στο σερβίς και σε γενικές γραμμές έκανε ένα πάρα πολύ καλό και ώριμο ματς, για να περάσει στον επόμενο γύρο. Είχε 20 άσους και 16 αβίαστα έναντι 12 και 21 αντίστοιχα του Αυστραλού, ενώ έγραψε 4 άσους και 81% κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς.

Stef Seals It 💪@steftsitsipas wins the last 🔟 points in a row to beat Hijikata 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/cLgVJudNb7

— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2023