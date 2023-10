Κοριοί Γαλλία: Οι Αρχές επιστρατεύουν… ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους

Αναστάτωση προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Παρίσι, έπειτα από την εμφάνιση κοριών σε διάφορα κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Τα βίντεο που «ανέβασαν» πολίτες στα social media έδειχναν κοριούς στο μετρό, σε αεροπλάνο της AirFrance, σε διάφορα μέσα μεταφοράς και σε σχολεία, τα οποία, σε συνδυασμό με κάποια αναφερόμενα κρούσματα, που δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα, προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την υγειονομική κατάσταση στην πόλη.

Tourists in Paris on high alert due to bed bug outbreak. What a “bugging” problem for one of the most famous tourist attractions! Quite literally. #paris #bugs pic.twitter.com/iTA2qzsvK2

— Sneha Mordani (@snehamordani) October 6, 2023