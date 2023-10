Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική «σφαγή» σε χωριό στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί από το ρωσικό πλήγμα στο χωριό Χρόζα της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Περίπου 60 κάτοικοι του χωριού είχαν συγκεντρωθεί στο καφενείο για το μνημόσυνο ενός συγχωριανού τους, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο. Το Χρόζα βρίσκεται στην περιοχή του Κουπιάνσκ, μιας πόλης σε μικρή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ρωσικών βομβαρδισμών. Ο υπουργός είπε ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμη βαρύτερος επειδή «πέντε έως επτά άτομα μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα».

Από την πλευρά του, ο Ντμίτρο Τσουμπένκο, εκπρόσωπος της περιφερειακής εισαγγελίας του Χαρκόβου, ανέφερε πως «στο χωριό ζούσαν περίπου εκατό κάτοικοι. Πάνω από τους μισούς κατοίκους αυτού του χωριού σκοτώθηκαν από έναν μόνο πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων από έναν μόνο βομβαρδισμό από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην περιοχή μας».

At least 49 people were killed by a russian missile strike on a cafe and a grocery store in the village of Hroza, Kharkiv region. Among them is a 6-year-old boy. The terrorists deliberately carried out the attack during lunchtime, to ensure a maximum number of casualties. There… pic.twitter.com/vjluqThoZn

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, διακρίνονται διασώστες και κάτοικοι που προσπαθούν να απομακρύνουν τα χαλάσματα από το σημείο όπου βρισκόταν το κτίριο στο οποίο στεγάζονταν το καφενείο και ένα κατάστημα τροφίμων. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ κάτω» ακούγεται να φωνάζει ένας γκριζομάλλης άνδρας, τρέχοντας να βοηθήσει τους διασώστες και μια ομάδα ανδρών με πολιτικά που μεταφέρουν πτώματα σε φορεία. Άλλο βίντεο δείχνει ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και μια φωνή ακούγεται να λέει: «είναι όλοι τους νεκροί». Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 29 από τα θύματα.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ κατήγγειλε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αυτή τη νέα ρωσική «ύπουλη επίθεση που δεν έχει καμία στρατιωτική λογική» και πρέπει να λειτουργήσει ως «υπενθύμιση σε όλους εκείνους που είναι έτοιμοι να σφίξουν το χέρι του εγκληματία πολέμου Πούτιν στα διεθνή συνέδρια». «Η Ρωσία του Πούτιν είναι η ενσάρκωση του Κακού» και «πρέπει να την νικήσουμε, όλοι μαζί», κατέληξε.

The strike on Hroza became the most massive in terms of the number of deaths in Kharkiv region since the beginning of the war – speaker of Kharkiv Regional Military Administration Olena Shapoval.

The Ukrainian National Police have published the first footage after the Russian… pic.twitter.com/EJ4y76LLtx

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023