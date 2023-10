Υπερτρένο Ευρώπη: Η ταχύτητα ρεκόρ που θα ταξιδεύει

Η πολωνική Nevomo δοκιμάζει ένα νέο τρένο μαγνητικής αιώρησης που ταξιδεύει έως και 35 τοις εκατό πιο γρήγορα από ένα συμβατικής τεχνολογίας, και αναμένεται να χρησιμοποιεί το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Deutsche Bahn προσπαθεί εδώ και χρόνια να βελτιώσει τις συνθήκες έλευσης και αποχώρησης των συρμών από τους σταθμούς. Όποιος έχει ταξιδέψει με τρένο γνωρίζει τα προβλήματα. Τα τρένα συχνά καθυστερούν ή πρέπει να περιμένουν στους σταθμούς για να περάσουν οι ταχύτεροι συρμοί. Η αλήθεια είναι ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές των περισσότερων χωρών της Ευρώπης, χρειάζονται αναβάθμιση και επομένως δεν επιτρέπουν στα σύγχρονα τρένα να ξεδιπλώσουν τις αρετές της. Στους συρμούς υψηλής ταχύτητας της Γερμανίας, τα τρένα επιτρέπεται να ταξιδεύουν με μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ./ώρα, αλλά η κατάσταση των γραμμών επιβάλλει μικρότερη ταχύτητα κίνησης.

Η λύση βέβαια, σύμφωνα με την Nevomo, είναι η δημιουργία ειδικών σιδηροδρομικών γραμμών, που μπορούν να λειτουργήσουν κάνοντας χρήση του δικτύου που υπάρχει. Μάλιστα, το πρωτότυπο τρένο που εξελίχθηκε πατάει πάνω στις παλιές γραμμές και αναφέρεται ότι έχει ταχύτητα έως και 550 χλμ./ώρα. Η ιδέα των Πολωνών ονομάζεται Magrail (είναι σύνθετη λέξη από το Magnet και το Railway), και όπως μαρτυρά η τελευταία αποτελεί έναν συνδυασμό κλασικού σιδηροδρόμου και ενός συρμού μαγνητικής αιώρησης.

“The company #Nevomo is working on a train that will easily push the ICE onto the siding”. Thank you BILD magazine for presenting our “Super-Zug für Europa”.

Watch 1.5-minute-long video at https://t.co/Df9ovup1D7: https://t.co/S1j3MLFXOt#magrail #maglev #superzug pic.twitter.com/kZRfOn1ssM

— Nevomo (@NEVOMO_tech) September 26, 2023