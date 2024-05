Boeing 737: Τέσσερα ανησυχητικά συμβάντα μέσα σε τρεις ημέρες

Πρόβλημα εμφάνισε ένα Boeing 737 της εταιρείας Corendon Airlines, ο μπροστινός τροχός του οποίου έσκασε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης σε αεροδρόμιο της νότιας Τουρκίας εχθές (10/05). Είναι το τρίτο αεροσκάφος του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής αεροσκαφών που εμφανίζει πρόβλημα μέσα σε τρεις ημέρες. Ο Τούρκος υπουργός μεταφορών ανακοίνωσε ότι οι 190 επιβαίνοντες – 184 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος – απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν υπάρχουν θύματα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Κολονία της Γερμανίας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αλάνια-Γκαζίπασα της Αττάλειας, ανέφερε ο υπουργός Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν στο σημείο και ήταν σε επιφυλακή. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των 184 επιβατών και των 6 μελών του πληρώματος» ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, δεν προκλήθηκαν ζημιές στον διάδρομο προσαπογείωσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά. Η Corendon στη δική της ανακοίνωση ανέφερε ότι το αεροπλάνο σταμάτησε με ασφάλεια αφού έσκασε το ελαστικό. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια συμβάντα είναι συνηθισμένα και συνήθως απαιτούν μόνο μικροεπισκευές, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί το αεροπλάνο ή να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό υπολειμμάτων του ελαστικού στον διάδρομο.

Μέσα σε τρεις ημέρες, τρία αεροσκάφη Boeing παρουσίασαν προβλήματα. Ειδικότερα, στη Σενεγάλη ένα Boeing 737 παρουσίασε πρόβλημα στην απογείωση, βγήκε εκτός διαδρόμου και σταμάτησε σε θάμνους με αποτέλεσμα 11 επιβάτες να τραυματιστούν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά. Στο αεροσκάφος της εταιρείας Transair, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, επέβαιναν συνολικά 78 άνθρωποι. Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media φαίνονται οι ζημιές που υπέστη το αεροσκάφος στον αριστερό κινητήρα.

Transair 737-300 substantially damaged after overrunning the runway while landing at Dakar Airport, Senegal. 73 passengers were able to evacuate with minor injuries. pic.twitter.com/s82XZ3hdkj

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2024