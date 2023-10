Νέα Υόρκη πλημμύρες: Γυμναστηριακοί δεν άντεξαν ούτε μια μέρα χωρίς προπόνηση

Ένα viral βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok καταγράφει τις εκπληκτικές συνέπειες της βροχόπτωσης-ρεκόρ στη Νέα Υόρκη. Τα πλάνα δείχνουν μια ομάδα ατόμων να γυμνάζονται επιμελώς σε ένα γυμναστήριο βυθισμένο στο νερό. Οι σοβαρές καταιγίδες, που χαρακτηρίζονται ως «απειλητικές για τη ζωή», έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους σε ολόκληρη την πόλη.

Σε αυτή τη σουρεαλιστική σκηνή, οι αφοσιωμένοι επισκέπτες του γυμναστηρίου συνεχίζουν τις προπονήσεις τους παρά τις έκτακτες συνθήκες. Το πλημμυρισμένο από νερό γυμναστήριο λειτουργεί ως μια έντονη υπενθύμιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν γίνει όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Αντανακλά την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα των Νεοϋορκέζων απέναντι στις αντιξοότητες.

🔴News📺 People are swimming in the subway in New York City. just think of all the trash and rodent feces and diseases. Newyork is in a state of emergency due to heavy rain and flooding. pic.twitter.com/EBH0At0PZl

— THE FLASH NEWS-BULLETIN DAILY (@Theflashnews) October 1, 2023