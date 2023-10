Ασιατικοί αγώνες Ινδή: Κατηγορούν 20χρονη πως είναι τρανς και ζητούν να ακυρωθεί η νίκη της

Δεν πρόλαβε να χαρεί τη σημαντική διάκρισή της στους Ασιατικούς Αγώνες μια Ινδή αθλήτρια του επτάθλου, αφού μία από τις αντιπάλους της και συμπατριώτισσά της φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η νίκη της θα έπρεπε να ακυρωθεί, λέγοντας πως είναι transgender. H 20χρονη Ναντίνι Αγκάσαρα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στην αθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Κίνα, εχθές Κυριακή, συγκεντρώνοντας 5712 πόντους σε μια δύσκολη αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 26χρονη Σουάπνα Μπάρμαν, η οποία διαγωνιζόταν επίσης με τα χρώματα της Ινδίας, έχασε τη θέση της στο βάθρο με σκορ 5708 πόντων. Όπως φαίνεται, η Μπάρμαν δεν δέχτηκε καλά την ήττα της και στράφηκε κατά της νεαρής αθλήτριας με ανάρτησή της στο X, που στη συνέχεια διέγραψε. Όπως αναφέρει το India Today, η 26χρονη δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Αγκάσαρα, αλλά το περιεχόμενο της ανάρτησής της «δείχνει» ξεκάθαρα τη νεαρή αθλήτρια, που η ίδια πιστεύει ότι της έκλεψε το μετάλλιο.

Solidarity & support to Indian athlete Nandini Agasara who won bronze medal in Asian games & was accused by fellow Indian athlete as a “trans woman who cheated” to get medal & had to be subjected to body Shaming, racism & misogyny by white TERFs. pic.twitter.com/u0pmSYuffs

— Vignesh🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@Vignesh50880630) October 4, 2023