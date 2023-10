Πέταξε καρέκλα στην καθηγήτρια: Βίντεο σοκ από σχολική αίθουσα

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απαγγέλθηκαν σε βάρος 15χρονης μαθήτριας Λυκείου στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μετά τη σύλληψή της επειδή πέταξε μεταλλική καρέκλα στο κεφάλι καθηγήτριας. Στο βίντεο που κατέγραψε το αδιανόητο περιστατικό στην Southwestern Classical Academy φαίνεται η ανήλικη αρχικά να φωνάζει προς μια άλλη μαθήτρια πριν τελικά να πάρει την καρέκλα και να την πετάξει στο κεφάλι της εκπαιδευτικού, η οποία προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Μετά το χτύπημα η καθηγήτρια έμεινε ακίνητη για αρκετά δευτερόλεπτα πριν τελικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου αντιμετωπίστηκαν τα τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με το ABC 12 η μαθήτρια κατηγορείται και για το πέταγμα της καρέκλας και για τον τραυματισμό της καθηγήτριας. Εκτός από την μαθήτρια που πέταξε την καρέκλα, έχει συλληφθεί και η άλλη κοπέλα με την οποία τσακώθηκε.

Student seen in viral video from Flint Michigan throwing a chair at Teachers head has been charged with 2 counts of Felony Assaut. Teacher was found unconscious with head injuries and was admitted to hospital.

