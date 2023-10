Μεξικό κατάρρευση οροφής: Τραγωδία σε ομαδική βάπτιση

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός από την κατάρρευση οροφής εκκλησίας κατά τη διάρκεια ομαδικής βάπτισης στη Σιουδάδ Μαδέρο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας στο βορειοανατολικό Μεξικό. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής της εκκλησίας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο τραγικός απολογισμός να μεγαλώσει καθώς σε περίπου 30 υπολογίζονται οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια της εκκλησίας. Μέλος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι η δουλειά των σωστικών συνεργείων έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, συμπλήρωσε ωστόσο πως αναμένονται εξειδικευμένες ομάδες για να κάνουν την «τελική» έρευνα στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped pic.twitter.com/FPAJokHr2L

Περίπου 80 ήταν οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία όταν η οροφή του κτιρίου βιομηχανικού στιλ κατέρρευσε. Η κατάρρευση έγινε στις 14:18 (τοπική ώρα – 23:18 ώρα Ελλάδας), όταν, πιθανόν εξαιτίας κατασκευαστικής αστοχίας, η οροφή κατέρρευσε. «Ζούμε πολύ δύσκολη στιγμή (…) η οροφή εκκλησίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Ευχαριστιών», ανέφερε ο Χοσέ Αρμάντο Άλβαρες, ο επίσκοπος της Ταμπίκο, στο ποίμνιο του οποίου υπάγεται η εκκλησία.

The roof collapsed at Santa Cruz Church in Ciudad Madero, Mexico. 🇲🇽

The tragic incident with at least 3 confirmed fatalities and 30 trapped under debris.🙏💔

