Μέριλ Στριπ σύζυγος: Επέτειος 45 χρόνων γάμου με τον Ντον Γκάμερ

Η Μέριλ Στριπ και ο σύζυγός της Ντον Γκάμερ γιόρτασαν 45 χρόνια γάμου. Η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι μαζί με τον γλύπτη σύζυγό της από το 1978 και έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση της Στριπ και του Γκάμερ αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της πρώιμης ζωής της. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω του αδελφού της ηθοποιού το 1978, όταν η Στριπ θρηνούσε τον θάνατο του επί δύο χρόνια φίλου της, του συναδέλφου της, Τζον Καζάλε.

Ενώ, ο Γκάμερ ταξίδευε στο εξωτερικό, η Στριπ υπενοικίασε το διαμέρισμά του, ενώ εκείνη γύριζε το «Kramer vs. Kramer». Όταν όμως ένα ατύχημα διέκοψε το ταξίδι του Γκάμερ, οι δυο τους συνδέθηκαν και κατέληξαν να ερωτευτούν. Έξι μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1978, παντρεύτηκαν στον κήπο του σπιτιού των γονιών της. Το ζευγάρι μοιράζεται τέσσερα παιδιά του Χένρι, της Μάμι, της Γκρέισι και της Λουίζα. Μιλώντας στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald» το 2019, η Στριπ εξήγησε ότι η ίδια και ο καλλιτέχνης σύζυγός της αλληλοσυμπληρώνονται ως γονείς, αποκαλώντας τον «καλό μπάτσο» και τον εαυτό της «κακό μπάτσο».

