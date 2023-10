Τουρκία τρομοκρατική επίθεση: Το PKK πίσω από την έκρηξη

Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στην Άγκυρα, μπροστά από το κτίριο του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών. «Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση. Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

Turkey’s government said two attackers detonated a bomb in front of the Interior Ministry buildings in Ankara. One died in the explosion and the other was ‘neutralized,’ authorities said https://t.co/j3AAp6uMja pic.twitter.com/CwbePJ4j1h

— Reuters (@Reuters) October 1, 2023