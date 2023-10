Ιράκ γάμος φωτιά: «Είμαστε νεκροί μέσα μας» – Συγκλονισμένο το ζευγάρι από την τραγωδία

Η νύφη και ο γαμπρός, των οποίων το γαμήλιο γλέντι κατέληξε σε τραγωδία μετά από πυρκαγιά που σκότωσε περισσότερους από 100 καλεσμένους τους, είναι συντετριμμένοι και δεν μπορούν πλέον να ζουν στην κοινότητά τους. Ο 27χρονος Ρεβάν και η νύφη Χανεέν, 18 ετών, αισθάνονται «νεκροί μέσα τους» παρά το γεγονός ότι επέζησαν από την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα γάμου στο Qaraqosh, στην επαρχία Nineveh του βόρειου Ιράκ. Ο Ρεβάν δήλωσε στο Sky News ότι έχασε 15 μέλη της οικογένειάς του στη φωτιά, προσθέτοντας ότι η νύφη «δεν μπορεί να μιλήσει» μετά την απώλεια 10 συγγενών της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του αδελφού της. Ο πατέρας της βρίσκεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Αυτό ήταν, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια εδώ. Θέλω να πω, κάθε φορά που προσπαθούμε να έχουμε λίγη ευτυχία, κάτι τραγικό μας συμβαίνει και καταστρέφει την ευτυχία. Έτσι, είναι καλύτερο για εμάς να φύγουμε» συμπλήρωσε ο Ρεβάν. Και πρόσθεσε: «Είναι αλήθεια ότι καθόμαστε εδώ μπροστά σας ζωντανοί. Αλλά μέσα μας είμαστε νεκροί. Είμαστε μουδιασμένοι. Είμαστε νεκροί μέσα μας».

