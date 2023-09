Κένταλ Τζένερ πασαρέλα: Το Twitter αντέδρασε με τον τρόπο που περπάτησε

Η Κένταλ Τζένερ περπάτησε την πασαρέλα φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα καλυμμένο με κρύσταλλα, στο σόου του οίκου μόδας «Schiaparelli» κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά, δεν ήταν η λαμπερή της εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα, αλλα ο ιδιαίτερος τρόπος που περπατούσε πασαρέλα, ο οποίος μάλιστα δεν έτυχε ακριβώς θετικής αποδοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 27χρονο μοντέλο έκλεισε το σόου γυναικείας ένδυσης για την καμπάνια του Summer/Fall 2024 του οίκου υψηλής ραπτικής με το στράπλες φόρεμα και τα τεράστια μαλλιά σε στιλ Πρισίλα Πρίσλεϊ, περπατώντας αργά με τα δύο της χέρια στους γοφούς.

«!!!Κλείνοντας στο Schiaparelli απόψε, σ’ αγαπώ Ντάνιελ Ροζμπέρι – ο σχεδιαστής του οίκου-, είσαι θρύλος» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Τζένερ και μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση. Ενώ το διάσημο μοντέλο μπορεί να ενθουσιάστηκε, διάφορα άτομα που κατέφυγαν στο Twitter δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένα με το περπάτημα της Τζένερ.

Fans blast Kendall Jenner’s walk at Schiaparelli show: ‘How a door would move if it had legs’ https://t.co/pSaKzb4xCI pic.twitter.com/8KBdI2FFg3

— Page Six (@PageSix) September 29, 2023