Σουηδία – στρατός στους δρόμους: Γιατί υπάρχει έκρηξη βίας στη χώρα

Το εγκληματικό δίκτυο Foxtrot, με επικεφαλής τον διεθνώς καταζητούμενο Ράβα Ματζίντ (γνωστό και με το παρατσούκλι «κουρδική αλεπού»), «βλέπουν» πολλά σουηδικά ΜΜΕ πίσω από την «πρωτοφανή» έκρηξη βίας με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη η χώρα. Οι εσωτερικές διαμάχες στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης πιστεύεται ότι οδήγησαν στη διάσπασή της σε δύο αντίπαλες φατριες που αντιμάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτός ο πόλεμος συνδέεται με την κατακόρυφη αύξηση των «χτυπημάτων» με εκρηκτικούς μηχανισμούς και θανατηφόρους πυροβολισμούς που αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στη χώρα.

Οι επιθέσεις τις περισσότερες φορές στοχεύουν στον εκφοβισμό των μελών αντίπαλων συμμοριών ή φατριων και των συγγενών τους, ωστόσο πολλές είναι και οι παράπλευρες απώλειες, με αθώους πολίτες που δεν έχουν καμία σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα να χάνουν τη ζωή τους. Η έκρηξη βίας και εγκληματικότητας στη Σουηδία, όπου πρόσφατα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, είχε ως αποτέλεσμα να εξετάζει πλέον η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον στρατό για περιπολίες στους δρόμους. Μια επίσημη κυβερνητική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2021 ανέφερε ότι τέσσερις σε κάθε εκατομμύριο κατοίκους πεθαίνουν σε πυροβολισμούς κάθε χρόνο στη Σουηδία – σε σύγκριση με 1,6 άτομα ανά εκατομμύριο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Sweden’s prime minister summoned the head of the armed forces and the police commissioner in a bid to stem gang violence, after the nation was rocked by a wave of brutal violence that has taken at least 11 lives in September alone https://t.co/6AJUNZq9Ah pic.twitter.com/6pkwyHgKJp

Η αστυνομία έχει συνδέσει τη βία με την κακή ενσωμάτωση των μεταναστών, τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών και τη χρήση ναρκωτικών. Στη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αναμένεται να συζητηθεί το πλαίσιο στο οποίο θα αξιοποιηθεί ο στρατός, για να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η δράση των συμμοριών. Ο Ράβα Ματζίντ, γεννηθείς στο Ιράν από γονείς από το Ιρακινό Κουρδιστάν, πιστεύεται ευρέως ότι είναι ο αρχηγός της συμμορίας Foxtrot η οποία έχει σκορπίσει τον τρόμο στη Σουηδία. Ο Ρατζίντ έφτασε στη Σουηδία με τους γονείς του όταν ήταν μόλις ενός μηνός και μεγάλωσε στην Ουψάλα, την πόλη που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από το πρόσφατο κύμα βίας και πλέον βρίσκεται υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση.

Σύμφωνα με το BNN Νetwork ο εγκληματίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, πιστεύεται ότι διαμένει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια και όλες οι προσπάθειες των σουηδικών Αρχών να εξασφαλίσουν την έκδοσή του έχουν πέσει στο κενό. Η εγκληματική οργάνωση της οποίας ηγείται η «κουρδική αλεπού» ειδικεύεται στην «επιστράτευση» ανηλίκων για να φέρουν εις πέρας τα χτυπήματά της, που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σκληρότητα. Το δημοσίευμα τoυ ΒΝΝ αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στυγερή δολοφονία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πιστεύεται ότι είναι μητέρα ενός πρώην μέλους της συμμορίας, την οποία φέρονται να πραγματοποίησαν ένας 15χρονος και ένας 19χρονος. Ένα 13χρονο αγόρι, που συνδεόταν με την οργάνωση, βρέθηκε πρόσφατα νεκρό, περιστατικό που αναδεικνύει τις ανάλγητες πρακτικές της συμμορίας.

Το δίκτυο Foxtrot έχει πάνω από 571 μέλη μόνο στην πόλη Ουψάλα, σύμφωνα με στοιχεία της σουηδικής αστυνομίας. Δεν ευθύνονται όμως μόνο οι εσωτερικές διαμάχες της συμμορίας Foxtrot για την αύξηση των κρουσμάτων βίας στην Ουψάλα και την Στοκχόλμη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το BNN, υπάρχει έντονη διαμάχη μεταξύ της εγκληματικής οργάνωσης του Ματζίντ και της αντίπαλης συμμορίας Dalen για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στις δύο πόλεις. Ο φόνος του ράπερ Einár, που είχε έρθει σε σύγκρουση με το συμμορία που εδρεύει στο Värby, σοκαρε την τοπική κοινωνία το 2021.

Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, o θάνατος ενός 15χρονου από πυροβολισμό σε εστιατόριο με σούσι στην Στοκχόλμη συνδέθηκε με την αυξανόμενη ένταση μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών. Η αστυνομία εκτιμά ότι σχεδόν 30.000 άνθρωποι στη Σουηδία εμπλέκονται άμεσα ή έχουν δεσμούς με εγκλήματα συμμοριών. Η βία έχει επίσης εξαπλωθεί από τις μεγάλες αστικές περιοχές στις μικρότερες πόλεις όπου το βίαιο έγκλημα αποτελούσε κατά το παρελθόν σπάνιο φαινόμενο. Το 2022, η Σουηδία κατέγραψε 391 περιστατικά με πυροβολισμούς, από τα οποία τα 62 ήταν θανατηφόρα. Σύμφωνα με το Associated Press, οι συμμορίες στη Σουηδία συχνά επιστρατεύουν εφήβους από φτωχές γειτονιές μεταναστών για να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν πρόσφατα σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στη χώρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πρωτοφανής από τις Αρχές αλλά και τον ίδιο τον Κρίστερσον. Σύμφωνα με τους απολογισμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο πιο φονικός μήνας σε τέσσερα χρόνια. Ένα από τα θύματα ήταν μια γυναίκα γύρω στα 20 που έχασε τη ζωή της σε έκρηξη στην Ουψάλα, βόρεια της Στοκχόλμης. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πιθανότατα δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ένας 18χρονος ράπερ σκοτώθηκε αργά την Τετάρτη σε πυροβολισμούς έξω από αθλητικό συγκρότημα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο ισχυρές εκρήξεις διέλυσαν κατοικίες σε πόλεις στην κεντρική Σουηδία, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές. Οι εγκληματικές συμμορίες συχνά στρατολογούν εφήβους από υποβαθμισμένες γειτονιές μεταναστών για να πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος του στρατού στο πλαίσιο των νέων μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, όμως παλαιότερα είχε τεθεί στο τραπέζι η πρόταση να αναλάβουν οι ένοπλες δυνάμεις κάποια καθήκοντα επιτήρησης, ώστε να είναι περισσότεροι αστυνομικοί διαθέσιμοι για τις επιχειρήσεις κατά των συμμοριών.

«Θα κυνηγήσουμε τις συμμορίες και θα τις νικήσουμε» είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός σε σπάνιο τηλεοπτικό του διάγγελμα. Σε ομιλία του την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αναπτύξει τον στρατό. «Η Σουηδία δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν βλέπει κάτι τέτοιο», τόνισε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Ο Κρίστερσον προανήγγειλε επίσης εχθές αυστηρότερη επιτήρηση στους δρόμους, πιο σκληρές ποινές για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων απέλασης. «Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι» είπε χαρακτηριστικά. Οι επικριτές της κυβέρνησης ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που σχεδιάζει είναι «επιφανειακά», αφού καταπολεμούν τα «συμπτώματα» της έξαρσης βίας και ότι τις βαθύτερες αιτίες της. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η σημερινή κυβέρνηση κατέστησε λιγότερο ασφαλή τη χώρα, ενώ ο Κρίστερσον επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για «ανεύθυνες πολιτικές μετανάστευσης και αποτυχημένη ενσωμάτωση», σύμφωνα με το Associated Press.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κρίστερσον ανέλαβε πέρυσι την εξουσία με την υπόσχεση να αντιμετωπίσει το έγκλημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να αναχαιτίσει τη βία. Για πολλά χρόνια, η Σουηδία διέθετε από τις πιο φιλελεύθερες πολιτικές μετανάστευσης στην Ευρώπη και υποδεχόταν εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες ασύλου από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο. Στη συνέχεια ωστόσο περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των μεταναστών που δέχεται, επικαλούμενη αύξηση της εγκληματικότητας και άλλα κοινωνικά προβλήματα.

BREAKING:

Sweden’s largest opposition party, the Social Democrats, want the Swedish Army to be deployed against gangs.

Y-day, 2 men were shot to death & a 25-y-old woman was killed in a bombing of her apartment building

She was a neighbor of a gangster pic.twitter.com/YXcPgl1cWL

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023